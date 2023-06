Patricio Capellino se presenta en una Noche HardRockera en Del Viso

Patricio Capelino se define como un artista, porque para él la palabra guitarrista o cantante cree le queda inmensamente grande, pero el mote de artista está bien. Pero.la verdad es que despierta pasiones entre sus fans que destacan siempre su humildad y profesionalismo. Lo que sí lo destaca también es que le gusta cantarle al amor, y además se considera un romántico del Hard Rock.

Su amor por la música se da desde que era un niño, siempre jugando a ser cantante de pequeño y mientras crecía, el juego pasaba a ser realidad.

Ahora, ya todo un hombre, hace dos años que está trabajando con mucha ilusión con este nuevo proyecto musical.

“Tuve el honor de haber tocado en muchos escenarios, ruta 26 rock City Rock Martinez y Gier, entre otros renombrados espacios. En C.A.B.A. he estado en varios lugares que ya ni recuerdo. En mi distrito no he dejado lugar sin tocar, desde el teatro hasta el bar más recóndito”, evocó Patricio emocionado.

Ahora hay una gran oportunidad de conocer o seguir acompañando a este artista local y la cita será Av. Madero 1343 Del Viso, este sábado 3 de junio a las 20hs cuando se abran las puertas y comience su show (21 hs puntual). Este contará con una filmación del concierto en vivo, la producción más ambiciosa hasta el momento.

Impactos: 13