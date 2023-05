Carta de Lectores: “Perdón Presbítero Manuel Alberti, a veces siento que le faltamos el respeto a Usted y a nuestra Patria”.

Perdón Presbítero Manuel Alberti, a veces siento que le faltamos el respeto a Usted y a nuestra Patria.

En Manuel Alberti, la ciudad que lleva el nombre de un integrante de la Primera Junta, otra vez no se vieron banderas ni colores Patrios este 25 de Mayo en las calles principales.

La ciudad de Manuel Alberti parece ser guiada a contracorriente de nuestra historia desde hace más de tres años. El 25 de mayo es una fecha clave en nuestra historia como nación, como país, como argentinos.

Desde pequeños, en la escuela, punteamos con papel glasé y punzón el contorno de un cabildo, o pintamos y rellenamos con lápices las personas quienes con paraguas, quieren saber de qué se trata bajo la lluvia en 1810. Así nos enseñan a valorar la gesta de mayo, incluido algún que otro tema folclórico y danza, pero especialmente es allí donde aprendemos a respetar nuestras fechas patrias.

El 25 de mayo de 1810 fue una bisagra en nuestra historia, y fue donde se dio el primer intento de crear un gobierno compuesto por criollos, sin la intervención de España. Fue entonces que se firmó un documento en representación del pueblo y que exigían la emancipación de la colonia. Encargado de ello estuvo la denominada Primera Junta conformada por Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Alberti, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu.

La ciudad de Manuel Alberti, tiene historia y a ella le supe aportar dos LIBROS y un DOCUMENTAL, un MONOLITO con la tierra del lugar dónde estaba la TUMBA del presbítero MANUEL ALBERTI en 2018 y BANDERA y ESCUDO propio en 2021 e HIMNO desde 2022, pero lo mejor que pude aportar es la gente que acompaña este proceso de la IDENTIDAD DE MÍ PUEBLO. Lo que no tiene aún es la convicción de un estado municipal que acompañe siquiera e incentive el sentimiento de patriotismo y nacionalismo.

La ciudad de Manuel Alberti tiene Pertenencia local por el esfuerzo de un servidor y acompañado por muchos otros vecinos, pero ese Populismo del que tanto hablan, parece no alcanzar a mí humilde pero luchador pueblo. Sólo se encuentra presente en ocasiones futbolísticas o políticas, allí es donde se ven colores celestes y blancos en las calles o pasacalles y afiches pero, ¿Y la Patria qué? El único refugio parece ser el de los actos de las escuelas y jardines de infantes locales repletos de amor y dedicación. ¿Y las calles qué?

Entiendo que mucho nos queda como albertinos por hacer y repensar, pero debemos tener memoria y batallar contra el olvido, la ignorancia y los oportunismos, tal y como pelearon nuestros Próceres para independizarnos de ideas opresoras y crecer hasta conformarnos hasta como un nuevo municipio ¿Por qué no? Hemos llegado hasta aquí con mucho localismo, ¿Por qué no seguir?, soñar no cuesta nada y ya hemos cumplido varios sueños de identidad local solitos.

Lamentablemente pasó otra fecha patria sin sentir patriotismo ni ser guiado a ello.

Siento que debo pedirle perdón al Presbítero Manuel Alberti y decirle, si pudiese, que su esfuerzo y el del resto de la Junta de Mayo, ¡Claro que valió la pena!, sólo que por estos lados, en el último rincón del partido de Pilar, aún falta tomarlo como merecen vuestras memorias. La realidad es que muchos vecinos aún tienen que luchar con otro olvido, contra el de calles inundadas y basurales e inseguridad, pero así y todo siento que falta poco para dejar de ofender y pasar por alto nuestro pasado.

Prometo entonces seguir intentando de preservar e incentivar la identidad local y nacional con nuevos proyectos y desafíos, acompañado por ese puñado de vecinos que aman su localidad y sumando a nuevos que serán bienvenidos.

Sólo así, saldaremos la deuda y obtendremos el perdón.

Periodista, escritor, historiador, conductor de radio y televisión

Diplomado Sanmartiniano

Socio honorario SADE (Sociedad Argentina De Escritores)

Ex presidente de Rotary Club

Impactos: 79