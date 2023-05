Cáceres: “La delincuencia está tomando la calle

La concejal y pre-candidata a Intendente por Juntos, Adriana Cáceres, presentó un proyecto en el deliberativo local ante la inseguridad que se vive en el distrito, para que el Municipio informe sobre el estado de situación y los números del delito. “Los pilarenses no aguantan más”.

“La inseguridad que sufrimos los pilarenses impide vivir, trabajar y ser libres, y es aún mucho peor en los centros comerciales. El gobierno debe hacerse cargo hoy mismo, queremos ver sus planes”, expresó la edil Adriana Cáceres al presentar un proyecto en el Concejo Deliberante Local, para que el Ejecutivo informe sobre la situación y las medidas que se están tomando para revertir la situación.

En el proyecto ingresado por quién hasta 2021 fuera Diputada Nacional, exige al Intendente que informe sobre qué estadísticas tienen, si hay un mapa del delito y qué políticas y acciones urgentes tienen en curso para enfrentar esta crisis que afecta a todos los pilarenses. “No pueden hacerse los distraídos cuando afanan casi en las mismas puertas del Municipio”, declaró Cáceres.

Respecto de las causas por las que Pilar atraviesa esta situación, Cáceres fue contundente: “Es una cuestión ideológica; no quieren dar pelea contra la delincuencia, por eso soltaron presos. Los resultados están a la vista”.

Cabe recordar que el año pasado la representante de Juntos ya había presentado un proyecto para declarar la “epidemia de inseguridad”, que no fue tratado por el oficialismo. “Por eso trabajo para que Patricia Bullrich sea presidenta y Cristian Ritondo gobernador, porque tienen el coraje, la fuerza y sobre todo la experiencia para revertir esta situación”, declaró la pre-candidata a Intendente.

“No hay día que los comerciantes y vecinos no me cuenten que les roban, los golpean, que viven con miedo porque no hay policías. Mientras los delincuentes y los narcos son dueños de las calles y hasta los amenazan, el gobierno no hace nada. Esto así no va más”, finalizó Adriana Cáceres.

