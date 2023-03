El intendente de Pilar participó del III Foro Mundial de Derechos Humanos

El intendente Federico Achával participó del III Foro Mundial de Derechos Humanos en la ex ESMA, donde disertó sobre “El derecho a la ciudad: derechos humanos y espacio urbano”. Allí, expresó: “En la Argentina cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia, lo cual nos plantea una enorme responsabilidad. Me toca ser intendente de Pilar, una responsabilidad para la que, como nos enseñó Néstor Kirchner, no dejamos nuestras convicciones en la puerta. Nosotros llegamos para zanjar las enormes desigualdades que existen en nuestro distrito”.

“Quienes creemos en la diversidad de opinión y en la paz, alzamos la voz frente a quienes dicen que solucionan todo en cinco minutos pero que cuando les tocó la responsabilidad de gobernar dejaron a más compatriotas en la pobreza. Hay que invitarlos a debatir, porque no alcanza con decir que se defienden las instituciones o que alcanza con la independencia de la Justicia. Si la Justicia es injusta no es justicia. Cuando el Legislativo se opone a discutir leyes que benefician al pueblo, cuando dicta normas en favor de unos pocos, no están representando a su pueblo. Discutamos la calidad democrática y nuestras instituciones en defensa de nuestro pueblo”, expuso Achával.

El intendente habló del derecho a la educación, y señaló: “Nosotros defendemos las escuelas públicas, la continuidad pedagógica y la calidad educativa. Queremos traer a la discusión la necesidad de la creación de nuevas universidades en el conurbano, de la Universidad Nacional de Pilar, para que nuestros pibes y pibas tengan trayectoria educativa completa”.

“Nuestras gestiones no pueden sino identificarse con las causas de nuestro pueblo. Si hoy estamos acá caminando este proyecto es porque muchos otros lo han caminado antes que nosotros. En su memoria y por la justicia de todos ellos, que nuestro caminar nos lleve a la felicidad de nuestro pueblo”, finalizó. Achával compartió el panel con el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el intendente de Morón, Lucas Ghi, el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero y la arquitecta Ana María Falú.

