El actor Alberto Fernández de Rosa fue distinguido con el Premio Eduardo “Tato” Pavlovsky

Durante la tarde del viernes 17 de marzo se realizó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti la entrega de los Premios Eduardo "Tato" Pavlovsky" que, desde 2021, el Ministerio de Cultura junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación otorgan a personalidades del mundo de la cultura por su compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos.

En esta edición fue galardonado el querido Alberto Fernández de Rosa junto a otras celebridades tales como Griselda Gambaro, León Gieco, Víctor Heredia, y Jorge Boccanera.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Además estuvieron presentes el secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Federico Prieto; la directora del Centro cultural de la memoria Haroldo Conti, Lola Berthet; la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano; el vicepresidente de RTA, Osvaldo Santoro; las madres de Plaza de Mayo Taty Almeida, Herenia Sánchez Viamonte y Clara Weinstein; y el presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Jorge Marrale, junto a otros invitados especiales.

Sobre las personalidades premiadas, el ministro de Tristán Bauer dijo: “Todos ustedes nos honran al recibir este premio. Estamos haciendo su entrega de premios en este lugar y en este año en que se cumplen cuarenta años de nuestra democracia. Fuimos capaces de dejar atrás el horror y la muerte para comenzar este camino, que tiene momentos de luces y de sombras pero es el camino que vamos a defender siempre. Por eso, muchas gracias a todos ustedes y sigamos la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia y por la defensa de nuestra Democracia”.

Luego el secretario Horacio Pietragalla Corti destacó: “Con este premio rendimos homenaje no solo a las víctimas que ya no están con nosotros sino también a las víctimas que transformaron la persecusión, el exilio y el dolor en arte y en resistencia”.

En ese sentido el actor y recientemente consagrado como escritor “Paco” Fernández de Rosa se mostró muy emocionado durante la entrega del reconocimiento.

“Todavía conmovido por el encuentro con las Madres de la Plaza que asistieron, con mis colegas compañeros de SAGAI Jorge Marrale y Osvaldo Santoro y la Presidenta de Radio y Televisión Argentina Rosario Lufrano. La compañía de mis compañeros de militancia “Pipo” Geernek y “Fabi” Ludueña. Después de haber compartido el Premio con artistas que han dedicado su esfuerzo a la defensa de la justicia no confundiéndola con la ley, a defender los derechos y acrecentarlos en busca de una auténtica democracia, de la libertad y la soberanía”, comentó Alberto Fernández de Rosa y continuó emocionado diciendo “Mi emoción y agradecimiento; que en ningún caso piensa en enemigos, ni en confrontar otras posiciones, si no comprendiendo y aspirando a la convivencia constructiva en busca de la felicidad de la Patria que no construye la economía como agitan para su ventaja sectorial los mercaderes de la esperanza. La economía no piensa, calcula. En el movimiento constante que es la vida social el cálculo jamás podrá acertar; mientras que el pensamiento siempre puede imaginar lo que no se ve ni se oye. El tema universal y el nuestro es cultural, espiritual”

En el cierre del encuentro León Gieco y Víctor Heredia interpretaron juntos La colina de la vida (León Gieco) y Todavía cantamos (Víctor Heredia) y finalizaron cantando con todos los presentes Solo le pido a Dios.

