Cáceres: “Regalar la maternidad a Kicillof es un reflejo de la incapacidad local”.

La concejal Adriana Cáceres, quien votó en contra de la transferencia de la Maternidad de Pilar a la Provincia, cuestionó duramente al gobierno municipal por esa decisión: “No se pueden tirar los problemas ni todo un hospital por la ventana”.

El viernes pasado, en una sesión especial del Concejo Deliberante de Pilar solicitada por el bloque del Frente de Todos, el gobierno municipal transfirió y cedió la Maternidad Nuestra Señora del Pilar a la órbita de la provincia de Buenos Aires.

Quién plantó fuerte oposición a la entrega del hospital fue la ex Diputada Nacional y actual concejal Adriana Cáceres (Bloque PRO – Juntos), quien expresó en el recinto que “con esta transferencia queda expuesta la incapacidad del gobierno local de hacerce cargo de la maternidad y las infancias”.

La concejal destacó que el motivo real de la transferencia a la Provincia es económico; “alrededor de mil millones de pesos se ahorra el Municipio… Se sacaron el problema de los sueldos de encima y dejan el hospital a la deriva”.

Cáceres, quien es pre-candidata a la intendencia de Pilar, habló también desde su rol de madre y expuso que “en el año 2021 se duplicó la mortalidad materna en Pilar, esto muestra la incapacidad del gobierno K. Son datos oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia”

“Regalarle nuestra Maternidad a provincia no garantiza una mejor gestión. No olvidemos que cuando asumimos en 2015, el kirchnerismo no dejo dinero ni para pagar sueldos, me preocupa también el futuro de nuestros empleados de salud”, sentenció la representante de Patricia Bullrich y Cristian Ritondo en Pilar.

Respecto del dinero que el municipio se ahorra, la concejal fue tajante: “que se destine a bajar los impuestos de vecinos y comerciantes, que en medio de esta crisis siguen apostando a Pilar”.

“Esta transferencia y despojo a todos los pilarenses se hace porque el kirchnerismo tiene mayoría, pero falta poco para que eso cambie de una vez y para siempre”, finalizó Cáceres.

