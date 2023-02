Adios a Pichi Vior: Falleció a los 79 años el conductor de UN TRANVÍA LLAMADO RECUERDO

Por José Cuello

Jesús María García Vior, más conocido como “Pichi Vior” siempre trabajó en radio con

la música y los recuerdos. Lamentablemente, tras su muerte el primero de febrero de

2023, él pasó a ser un recuerdo. Un recuerdo en los corazones de quienes lo

conocieron personalmente o eran aliados en su sintonía por la infinidad de radios en

las que hizo su programa UN TRANVÍA LLAMADO RECUERDO.



Nació el 30 de abril de 1943 y su corazón dijo basta luego de una operación de

trombosis que le acertó la estocada final.

Estuvo al aire con su estilo, compartiendo música internacional y popular desde los

años ‘40 hasta los ‘70 exceptuando el folklore, y supo recorrer el dial en radios de

localidades tales como Garín, Tortuguitas, Maquinista Savio, Del Viso, Villa de Mayo ,

José C. Paz y Grand Bourg.



“Si bien Yo trabajo en televisión , la radio fue mi primer amor y en ese andar por ellas

tuve la oportunidad de cruzarme con Pichi cuando realizaba mi programa – El espacio

exclusivo de DelPradoNET.com- por FM Country 91.9 mhz. Allí, cada domingo yo me

iba y el venia con su tranvía. En 2022 me volví a enterar de él ya que sus programas

hechos en NTV RADIO se pasan aún y también me enteré que estaba en un geriátrico

y que ya no volvía a la radio. Fue allí en esa misma radio donde comenté a mis

compañeros del ciclo en EL HOMBRE DEL MEDIO (Cris y Pablito) que deseaba

hacerle un homenaje en vida, pero tristemente no llegué, por eso decidí honrar su

memoria con esta nota” explica José Cuello.

“A Pichi lo conocí en FM Country en 1990 Siempre con sus vinilos ( Tenía una cantidad considerable de todos los estilos) y lo primero que me asombro es que venía con una planilla o hoja de ruta y eso me causaba gracia pero mi risa era de un inexperto, una de quien recién se iniciaba en el maravilloso mundo de la radio.Lamentablemente se fue un gran conocedor de toda la música de los 50, 60, y 70“, narró Sergio Tolaba, conductor del programa MUSIC VINTAGE .



Rubén Cabrera, escritor delvisense, que también trabajó en distintas emisoras

radiales en varias oportunidades, conoció a Pichi en FM Ya de Del Viso, en 1998.

“Fuimos compañeros en la radio y también amigos. Una gran persona e inmenso

profesional. Yo hacía temprano mi programa de información general “Todo lo que

pasa” y Pichi, más tarde, tres horas con su mítico “Un tranvía llamado recuerdo”.

También escribió una nota en una revista de mi propiedad, DosMil, justamente en el

número 2 de febrero del 2000. Mi actual esposa recibió en esos años un cassette con

música grabada por Pichi, que sorteaba en su programa. Tuve la oportunidad de

hablar telefónicamente con él por última vez, hace unos años, en una oportunidad en

que estaba en su casa en Tortuguitas. Lamento mucho la partida de quien fue colega

y amigo”.

Su hija Andrea , recuerda emocionada y triste a la vez “Solía caminar con mi papá por

Tortuguitas y la gente no paraba de saludarlo. Lo reconocían y le pedían temas para

que pase en la radio. Ese cariño que le demostraban, a mí me llenaba el alma.

Por ahora , sus programas se pueden escuchar los sábados y domingos a las 12 hs en NTV RADIO 104.5 mhz compilados por el operador y musicalizador Pablo Fernández .

