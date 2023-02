Ritondo pasó por Pilar, visitó una empresa y bancó la candidatura de Cáceres

El pre-candidato a Gobernador por Juntos, el Diputado Nacional Cristian Ritondo, estuvo en Pilar para recorrer una empresa del Parque Industrial y participar de un acto ante una gran cantidad de vecinos y dirigentes que apoyan a su referente local Adriana Cáceres, lanzada de lleno a la intendencia del distrito._Son tiempos de definiciones de cara a los comicios de este año, y el pre-candidato a Gobernador de Buenos Aires por Juntos, Cristian Ritondo, estuvo este lunes 13 en Pilar con una agenda enfocada en el trabajo y la política. El ex-Ministro de Seguridad de la Provincia inició su paso por Pilar recorriendo la empresa Stel S.A. en el Parque Industrial junto a su candidata a la intendencia del distrito, la ex Diputada Nacional y actual Concejal Adriana Cáceres (Bloque PRO – Juntos).Junto a Cáceres, Ritondo visitó la planta, dedicada a la fabricación de tuberías y accesorios de polietileno de alta densidad (PEAD), donde pudo conversar con trabajadores y también con sus titulares, quienes le explicaron los serios problemas que padecen para comercializar y conseguir insumos. Tras escuchar las inquietudes de los obreros y empresarios, el Diputado Nacional detalló la batería de medidas que planea ejecutar en las primeras horas de su gobierno, cuando asuma el 10 de diciembre, destinadas a impulsar fuertemente la producción y el empleo privado.Ritondo expresó que “Quienes emprenden, los comerciantes, los que pagan impuestos, quieren crear más trabajo y tener mas oportunidades; pero hay un Estado que no se lo permite. Entonces tenemos que tener claro el ¿para qué?. Y es para que los argentinos tengan libertad para crear, libertad para trabajar, libertad para competir. La libertad la da la seguridad y la educación.”Luego de la visita fabril, gran cantidad de vecinos y dirigentes caceristas esperaban a su candidato a gobernador y a intendenta en una quinta del kilómetro 50, donde trataron estrategias de campaña y detallaron políticas públicas a implementar para cuando termine el gobierno del Frente de Todos.Del encuentro también fue orador el Diputado Provincial Alex Campbell, y además estuvieron presentes el también Legislador Provincial Juan Carrara, la ex Directora Ejecutiva del INAM: Fabiana Tuñez y representantes del PRO de los distritos de San Miguel, José C. Paz y Escobar.”Acá estamos los que nunca nos escondimos y siempre le dimos pelea al kirchnerismo. Juntos, haciendo equipo con toda la fuerza y experiencia de Cristian Ritondo, para recuperar de una vez y para siempre, Pilar, la Provincia y toda Argentina”, finalizo Cáceres.

