En Pilar los precandidatos a intendente de Patricia Bullrich trabajan juntos

Los dirigentes pilarenses que se referencian con Patricia Bullrich acordaron trabajar estrategias en conjunto. Genna, Leguizamón, Trindade y Cáceres suman fuerzas para “enfrentar al kirchnerismo en Pilar”.

Empezó el 2023 y la Presidente del PRO, Patricia Bullrich, tiene en Pilar un panorama alentador dado que todos sus representantes locales empezaron a coordinarse para su candidatura presidencial.

Este jueves, fruto de varias conversaciones previas, los precandidatos a intendente del bullrichismo en el distrito presentaron públicamente la mesa de trabajo que conformaron para empujar a Patricia Bullrich a la presidencia de la Nación.

La misma está integrada por el ex funcionario local Andrés Genna (apoyado por Javier Iguacel), la ex concejal Analía Leguizamón (con el aval de Néstor Grindetti), el ex concejal Gustavo Trindade (alfil de Joaquín De La Torre) y la actual concejal Adriana Cáceres del Bloque PRO (apadrinada por Cristian Ritondo).

Los cuatro precandidatos a la intendencia de Pilar seguirán siendo consecuentes con las tareas que desarrollan sus referentes a nivel provincial.

Lo sucedido en Pilar es un hecho muy importante y ordenador dentro del espacio bullrichista, siendo que es el primer distrito donde todos los precandidatos a intendente se juntaron en una misma mesa de proyectos.

“En cada barrio la gente nos pide escuchar propuestas y acá estamos, trabajando juntos en proyectos para los pilarenses”, destacaron los dirigentes.

Genna, Leguizamón, Trindade y Cáceres comenzaran a unificar proyectos de gobierno más alla de las candidaturas que se definirán más adelante.

“Compartimos el objetivo de trabajar para que Pilar deje de ser gobernado por La Cámpora y para que Patricia Bullrich sea la próxima Presidente de la Argentina”, aseguraron.

