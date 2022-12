Vecinos de Manuel Alberti indignados con las “PIEDRITAS” del municipio : Imposible transitar con cohcecitos de bebé, sillas de rueda o en bicicleta.

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (19-12-22) www.manuelalberti.com.ar – La ciudad de Manuel Alberti posee aún gran parte de sus calles sin asfaltar, desde 1965, más precisamente el 11 de julio, cuando formalmente se fundó tras la llegada del primer tren muchos vecinos ven cómo el asfalto los esquiva una y otra vez.

Recientemente el municipio de Pilar bajo la gestión de Federico Achával (Pj-Frente De Todos) ha tomado la decisión de cubrir muchas calles de tierra con un inadecuado y exesivo empedrado poniendo en jaque la transitabilidad de muchos.

De esta forma varios vecinos se ven con dificultad increíble a la hora de circular por dichas calles. Tal es el caso publicado por una vecina de la calle Salta en la red social Facebook, que entre otras cosas no puede pasar con el cochecito de su bebé porque se hunde entre las piedras ni transitar con una silla de ruedas.

“Esto es Manuel Alberti, esto es querer salir a hacer nada más y nada menos que las compras. Firmaron un papel en el cual se asienta un supuesto asfalto y lo único que hicieron fue tirar 800k de piedras cuando la cuadra estaba mejor sin ellas.

No solo no se puede salir con el carro de la bebé, sino que tengo una hermana discapacitada (que utiliza silla de ruedas) y hace unas semanas quisimos ir a la plaza y la pregunta fue ¿Y cómo hacemos para sacarla con las piedras? Claramente nuestros planes fueron cancelados, por no poder sacarla. Pero que injusto! Porque sin este mejoramiento de calles estábamos mejor! Pido por favor que alguien se haga cargo y haga algo”.

Asimismo otro desesperado reclamo se suma y en este caso el de Yanina, otra vecina que se ha caído de la bicicleta intentando llegar a un conocido supermercado chino. “No podes pedalear, la bici se te encaja y si venís con bolsas es peor, es una vergüenza, queremos asfalto y cloacas, no piedritas…”

