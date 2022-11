MUSIC VINTAGE: Un encuentro con la música que marcó la adolescencia de muchos

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (12-11-22) www.manuelalberti.com.ar – Sergio Tolaba es de Manuel Alberti y ocupa un espacio radial donde pone todo su ingenio y música apuntando al recuerdo musical por la radio de la Cooperativa de Tortuguitas.

La idea de esta propuesta es, según su creador, revivir toda la música de los años 80 y los 90 con datos curiosos de la época y contando el contexto en que iban saliendo los temas de aquella época. Con muy buena repercusión semana tras semana reciben muchos audios saludando y reportando desde donde escuchan y ese espacio radial se llama MUSIC VINTAGE.

“La propuesta nació en el 2016 por un amigo que nos conocíamos desde los años 90 en una radio fundacional de tortuguitas como lo fue FM Country “, recuerda Sergio Tolaba, su conductor. “El me llevó como invitado a NTVRADIO, prácticamente la estrenamos. Yo iba los lunes a la mañana a hacer lunes vintage, pero siempre dentro de la órbita de su programa. En marzo del 2020 , en el comienzo de la pandemia, todo se trastoco y quedamos en stand by sin saber que hacer, hasta que en junio de ese bendito 2020 me proponen comenzar con mi propio programa que lo llamamos MUSIC VINTAGE hasta el día de hoy”.

El programa se emite todos los lunes a las 18 hs. en NTV RADIO por el 104.5 MHz o a través de www.ntvradio.com.ar, y los lunes a las 19 y jueves a la misma hora sale por www.soulradio.com.ar.

