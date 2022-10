José C. Paz: Se realizará la primera Fiesta del Inmigrante

Diario de la Ciudad de Manuel Alberti ( 6-10-22) www.manuelalberti.com.ar – * Este *sábado 15 de octubre*, por primera vez todas las comunidades inmigrantes, clubes e instituciones históricas de José C. Paz se unirán para celebrar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Será en la *Fiesta del Inmigrante*, evento que fue declarado de interés legislativo por el Honorable Concejo Deliberante y que apoya la *intendencia de Mario Ishii*, y que tendrá lugar en el corredor aeróbico de la Ruta 197 en el cruce con la calle Malnatti (frente a Edenor).La jornada es organizada por el *Centro Cultural José C. Paz* e impulsada por el presidente del *Concejo Deliberante, Roque Caggiano*. Habrá una gran feria con productos, exposiciones artísticas, muestras y actividades gratuitas para las familias. También un escenario con espectáculos desde las 12 del mediodía hasta las 20 hs, entre los que se enumeran shows de bailes tradicionales, grupos de folklore y un taller de RCP a cargo de los Bomberos Voluntarios.Entre las instituciones confirmadas están la *Asociación Japonesa Sarmiento*, que hará una exhibición del tradicional festival Bon Odori a las 18 hs; el *Club Italiano*, que trae dos grupos de baile típico; el *Centro Vasco Toki Eder*, que también presentará al Ballet Gure Talde Alai; y el *Círculo Cultural Portugués* entre otras.También tendrán sus carpas con información, muestras y propuestas representantes del *Club de Artesanos Jose Altube, el Centro Tradicionalista El Fiador, el Rotary Club, los Bomberos Voluntarios de José C. Paz, la Asociación de Talleristas con sus autos clásicos y la Universidad Nacional de José C. Paz*, que difundirá y permitirá pre inscribirse en carreras y cursos para 2023, y el *Centro de Veteranos de Malvinas*.Además, la Feria Cultural de emprendedores del Centro Cultural dirá presente con puestos de productores independientes locales que compartirán artesanías, objetos de decoración y dulces como el ya tradicional Alfajor Paceño.”Es la primera vez que tantas entidades emblemáticas de nuestro distrito se unen para representar no sólo a las colectividades que conformaron nuestrsa raíces, sino también para mostrar el enorme trabajo que desarrollan en sus clubes, salones y barrios”, detalla Ariel Caravaggio, director del Centro Cultural José C. Paz.*LA GRILLA DE SHOWS*-12 hs: apertura-14 hs: grupo de danza japonesa-15 hs: Ballet del Club Italiano-15.20: dúo folklórico Facundo y Mate (Club Italiano)-16 hs: Taller RCP Bomberos Voluntarios de José C. Paz-16.30: Ballet folklórico Centro Tradicionalista El Fiador-17 hs: Tributo a Mercedes Sosa (Juan Pablo Ferreyra y Cintia Arévalo)-17.40: Ballet Gure Talde Alai (Centro Vasco)-18 hs: Bon Odori (canto y bombos taikos)-19 hs: Grupo Saudade de Portugal (Círculo Cultural Portugués)

