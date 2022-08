José C. Paz: Lanzaron nuevo espacio con aspiraciones a disputar la Presidencia del Centro de Estudiantes de Abogacía de la UNPAZ

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (9-8-22) www.manuelalberti.com.ar – Se trata del Frente Universitario “Felipe Vallese” una alternativa en la que convergen dirigentes de distintos espacios peronistas, progresistas e independientes y que buscará competir en las Elecciones Universitarias de la UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz) los días 24, 25 y 26 del corriente mes.

A medida que se acercan las elecciones de la UNPAZ 2022, distintos espacios políticos comienzan a organizarse para debatir sus propuestas y ser una alternativa en las urnas de este fin de mes. Tal es el Caso del frente universitario “Felipe Vallese” un espacio que nuclea a distintas organizaciones Nacionales Provinciales y Locales (Patricio Capellino dirigente de Megafon, Axel Coria dirigente de Espacio Puebla, Maias Pedreira dirigente de La 13 de Abril, Damian Meza dirigente de Lealtad, el espacio La Dignidad, Alejandro Sanchez dirigente de Ecos, espacio Kolina, entre otros), referentes de diferentes localidades estudiantes de la UNPAZ.

Uno de los ejes centrales de la propuesta de “Felipe Vallese”, dicho por los dirigentes del espacio fue : “Necesitamos TRABAJO, tenemos que generar el ámbito para que el empresariado venga a la Universidad, abra las persianas y eleven su Calidad de Recursos Humanos llevando nuestros Excelentes Estudiantes”

¿Por qué “Felipe Vallese”?

El espíritu del espacio político es resaltar el doble rol que tenemos como trabajadores y estudiantes. Felipe Vallese fue un mártir de nuestra historia, un obrero de la Unión Obrera Metalúrgica, que entregó su vida a la lucha. Todos los que conformamos el espacio Felipe Vallese cumplimos ese doble rol de “Trabajador/Estudiante”, todos y todas las que conformamos este frente, nos levantamos bien temprano a la mañana para ir a trabajar y culminar nuestra jornada en las puertas de nuestra querida Unpaz, con el único fin de poder perfeccionarnos y poder progresar.

Por otra parte, destacamos la necesidad de lograr la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, pero no la individual, sino la colectiva, que todos los y las estudiantes tengan el derecho a una educación de calidad, porque no puede haber igualdad de oportunidades sin una educación pública de calidad, esto es lo que espera un estudiantado, QUE YA NO PUEDE ESPERAR

