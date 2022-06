En los festejos por el 57 aniversario de la localidad  se presentará el HIMNO a Manuel Alberti, compuesta por un vecino y que ya es considerada como una Marcha Nacional

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (16-6-22) www.manuelalberti.com.ar – Tal como lo adelantara nuestro medio, se tocará por primera vez el himno compuesto especialmente para la ciudad y a la memoria del Presbítero que formó parte de la Primera Junta y dio nombre a la localidad luego de llamarse Apeadero KM 42. Este hecho trasciende a la localidad pilarense y escala al sentir Patrio, pues este HIMNO ya es tomado como una MARCHA NACIONAL por haber sido compuesta a un Padre Fundador como lo fue el sacerdote de la PRIMERA JUNTA.

Los acordes fueron compuestos por el periodista, escritor, historiador y conductor de Tv, José Cuello durante la pandemia y en el marco del Proyecto IDENTIDAD DE Mí PUEBLO (se encuentra en poder del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE desde hace mucho tiempo) que junto a vecinos y 42 instituciones, entre ellas escuelas permitieron también la creación de la Bandera izada por primera vez el 11 de julio de 2021 aún en pandemia con un grupo reducido y representativo de instituciones entre las que se encontraron el Jardín 933, el Ballet el Resero, el Rotary Club de, la Asoc. Civil Manos Amigas y la Asoc. Civil Manos Amigas entre vecinos presentes y distanciados por protocolo de ese entonces.

En esta celebración por el 57 aniversario organizada por vecinos autoconvocados e instituciones se contará con la presencia invaluable de la BANDA MILITAR ITUZAINGÓ , Regimiento de Artilleria 1. bajo la dirección de Sergio Mastrandrea que por primera vez en la historia ejecutará la marcha.

La invitación principal fue entregada al Sr. Intendente de Pilar , Federico Achaval el pasado 16 de junio , como así también se cursó la misma a la Sra. presidente del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PILAR , Claudia Pombo de quienes se espera acuse de recibo y presencia o acompañamiento .

El breve evento se transmitirá en vivo por internet y comenzaron a distribuirse invitaciones formales con la particularidad de contar con un código QR para facilitar a instituciones y vecinos que se autoconvoquen tengan horario preciso de comienzo y lugar ya que por el gran despliegue necesario puede estar sujeto a cambios en horario y lugar.

La organización del fugaz evento contará con importantes invitados y aún se siguen sumando instituciones y escuelas para la organización de la celebración de un nuevo cumpleaños evocando la llegada del primer tren a la localidad.

En el marco de la celebración de un nuevo cumpleaños de la localidad se hará mención a dos nuevos proyectos : La PRIMERAJORNADA DE HISTORIA DE MANUEL ALBERTI y el proyecto MI ESCUELA ES HISTORIA , ambos creados por el periodista, escritor historiador y conductor de TV, José Cuello quien ahora además de haber creado la bandera y el escudo junto a los vecinos e instituciones en pandemia , es considerado un flamante compositor musical y la prueba de fuego será este 11 de julio al conocerse dichas melodías.

“Estoy muy feliz , y nervioso por el estreno” manifestó ansioso José Cuello “Este es un broche de oro para 11 años de trabajo que vengo realizando por la identidad del lugar que me toco nacer y vivir. Libros, documentales, capsula del tiempo, monolito y junto a los vecinos e instituciones creamos la bandera y el escudo, ahora este es un último gran desafío.” Continuó.

“El himno ya está en proceso de registro, incluyendo los arreglos realizados por el Tte. Coronel Tomás Obregón y decidí que no tuviese letra aún porque ahora que nos podemos volver a reunir, después de la pandemia, la realizaré con el aporte de los chicos y las escuelas.”

En este sentido y para finalizar el periodista y hacedor cultural enfatizó: “Todo lo que hago (y que a algunos pocos le molesta), lo hago de corazón, sin intereses políticos, lo hago porque nadie lo hizo y no puedo ser cómplice de tamaña indiferencia. La historia de mi pueblo cómo las celebraciones NO SON ACTOS POLÍTICOS, ni se debe demostrar nada a nadie. La gente por suerte lo sabe y sabe que también hay personas que no suman lamentablemente, pero son apenas un puñado y esto de la identidad llegó para quedarse y florecerá en las nuevas generaciones, para quienes trabajo siempre, dejando atrás un pobre pasado oscuro de politiquería que debe terminar porque pasó de moda y no suma”.

“Debo agradecer profundamente a todos y cada uno de los vecinos, instituciones y escuelas que se suman y acompañan siempre, sin ellos esto no sería posible y a los ue no suman, los invito esperanzado a reflexionar ” , finalizó Cuello.

La historia de tamaña hazaña cultural se vio reflejada en un importante medio Nacional (Diario clarín) en tapa y doble página y en RADIO NACIONAL entre otros importantes medios que se hicieron eco de la melodía compuesta junto a la creación de la bandera y del escudo Albertino

Para colaborar con la comisión organizadora de vecinos autoconvocados y sumarse se puede enviar un mail a comisionaniversario@manuelalberti.com.ar el cual está disponible desde el 1ro de junio.

