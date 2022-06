El Polo Educativo cumple 20 años y sigue apostando por la cooperación y el trabajo colaborativo

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (8-6-22) www.manuelalberti.com.ar – El Polo Educativo Pilar (PEP) es una entidad sin fines de lucro que nació en el año 2002. Este mes celebran sus primeros veinte años con el objetivo de seguir trabajando de forma colaborativa para impulsar el desarrollo de la comunidad dedicada a la educación y formación tanto de alumnos como de docentes. En la actualidad esta organización está conformada por instituciones educativas de Pilar, Escobar, Tigre y Malvinas Argentinas que trabajan para impulsar y promover el desarrollo de la educación.

“Es un proyecto que nació por fuera de la educación. Al principio fue una conversación sobre temas extraescolares, más relacionados con lo administrativo, y después se le fue dando lugar a los temas que hoy nos convocan y que tienen que ver con pensar la educación juntos”, enfatizó Marcela Golpe de Andrade, presidenta del PEP.

Alberto Noble, Presidente Honorario y Fundador, mencionó: “El Polo nació con la idea de elevar el nivel educativo de esta zona. Pretendía unir las fortalezas estatales y privadas, apoyar y acompañar a Polos en todas las ciudades importantes del país”.

A lo largo de estos veinte años, desde el Polo Educativo han trabajo en diferentes ideas y proyectos, siempre motivados por el fomento a la educación. Entre las principales acciones que han realizado, y que continúan realizando, se encuentran Congresos de Educación, capacitaciones, talleres, campañas solidarias, torneos y encuentros deportivos, muestras de ciencia y tecnología, encuentros corales y exposiciones de arte y fotografía, entre otros.

A su vez, también se han encargado de otorgar el Premio al Educador del año y el Premio al Mérito, al mismo tiempo que han organizado la Justa del Saber, Desafío PEP y la Jornada de Orientación Universitaria.

“En estos veinte años se ha aprendido mucho y también se ganó mucho”, afirmó Alberto Noble. En este sentido, Noble remarcó que gracias al PEP se ha acompañado el crecimiento de las instituciones, se ha capacitado a los docentes y ha crecido la oferta educativa en la zona. “El Polo deja su marca en la comunidad educativa”, añadió.

“Es interesante reconocer el cambio de paradigma y entender hoy a la educación como centrada en el alumno, con el nuevo rol del docente, un docente que ya no es hoy quien tiene el control sino quien acompaña y facilita el aprendizaje de sus alumnos, esto tiene que ver con un cambio en la mirada de la formación docente que todavía necesita ser mejorada”, sumó por su parte la presidenta del Polo quien celebra esta nueva forma de concebir a la educación.

Desde la entidad señalaron que “el Polo Educativo es un fenómeno de sinergia que permite que 25 instituciones educativas, cada una con sus proyectos académicos individuales, se unan y puedan encontrar un punto de unión y de pensamiento en común, con un único objetivo que es retroalimentarse, crecer y seguir proponiendo opciones de calidad educativa”.

El Polo Educativo celebra y agradece este camino compartido: APDES, Bede’s Grammar School, Brick Towers, Colegio Arrayanes, Colegio del Pilar, Colegio San Lucas, Dailan School & Sports, Del Viso Day School, Fundación Germinare, Godspell College, Los Robles, Lucero Norte, Magno College, Noordwijk Montessori School, Norbridge, North Hills, Northern International School, Northfield School, Oakhill, San Jorge Loma Verde, St. Mary of the Hills, St. Matthew’s College North, The Global School, Universidad Austral, Universidad del Salvador.

Al ser consultados sobre cómo es posible reunir a tantas instituciones que, al fin y al cabo, son competencia, tanto Noble y Golpe de Andrade explicaron que siempre gana el bien común. “La cooperación siempre supera a la competencia, es un ganar-ganar”, respondió el Presidente Honorario, mientras que la actual Presidenta agregó: “es una cuestión de trabajar con un objetivo en común, entendiendo las particularidades e identidades de cada una de las instituciones pero buscando una identidad común”.

Con respecto al futuro y lo que queda por delante, Noble aseguró que “las expectativas son altísimas” y añadió: “A los directivos, docentes y alumnos no hay que gestionarlos, hay que soltarles las riendas y permitirles cabalgar”.

“Es importante trabajar en los cambios curriculares en los institutos de formación docente y entender a la profesión docente justamente como una profesión, darle el estatus que requiere y que demanda, sobre todo entendiendo que la educación es central para el crecimiento del país”, enfatizó la presidenta del PEP.

Y explicó que entre las expectativas a futuro se incluye “el seguir profesionalizando la tarea, seguir trabajando en capacitación, seguir mirando y atendiendo la reducción de diferencias y trabajar en que la educación se reconozca como un servicio público de gestión estatal y privada con objetivos comunes y con una mirada de unión y no de diferencia”.

“Creo que la clave de estos 20 años tiene que ver con haber entendido el Polo como una red y haber podido generar objetivos comunes que se siguen retroalimentando y que construirán los próximos veinte años de la asociación, y ojalá que muchos años más”, concluyó Golpe de Andrade.

Historia, actualidad y futuro

En el marco del Ciclo de Formación profesional, el Polo Educativo realizó 18 Congresos de Educación y numerosas capacitaciones y talleres para docentes.

El Polo Educativo Pilar realiza anualmente diferentes campañas solidarias, compartida por todos sus asociados, destinada a distintas entidades de bien público de Pilar relacionadas con el cuidado, la protección y la contención emocional de niños y jóvenes de bajos recursos económicos.

La Liga Deportiva Polo Educativo Pilar tiene, desde el 2012, un calendario nutrido para todas las edades con numerosos encuentros y torneos de rugby, hockey, volley, fútbol y atletismo.

La música y el arte también forman parte de las actividades del Polo, con la realización de la Expo Arte y Expo Fotografía, Encuentro Coral y Muestra de producciones musicales.

La “Justa del Saber” y el “Desafío PEP” son competencias de equipos integrados por alumnos de distintos colegios.

Con el objetivo de brindar a los alumnos del último año de secundaria las herramientas operativas para la elección de una carrera y transmitirles consejos fundamentales para seguir una vida universitaria el Polo realizó 12 Jornadas de Orientación Universitaria y organiza junto con la Universidad del Salvador, talleres de Orientación Vocacional.

Desde el 2009, el Polo Educativo, organiza el concurso Premio al Educador del Año destinado a todos los docentes del nivel inicial, primario y secundario del Partido de Pilar y partidos vecin

Anualmente, el Polo entrega los premios al Mérito Educativo a los alumnos de la secundaria de las instituciones educativas de gestión pública y privada de Pilar. El Mérito se otorga no solamente por sus destacados logros académicos sino también por sus cualidades como persona, por el respeto a los demás, por la solidaridad, por el compañerismo y otros valores que lo hacen una persona de bien.

2022

En el marco del Ciclo de Formación profesional, el PEP organizó el XVIII Congreso de Educación y las capacitaciones sobre “Consolidar la lectura como base de todo aprendizaje” y “Canva para Educación”.

Para padres y familia, organizó junto a Silvia Figiacone el webinar “Crianza y post pandemia”.

Los representantes de las instituciones miembro se reunieron en un Encuentro de Directores Generales, un desayuno de trabajo que luego de la pandemia, les permitió reencontrarse y generar un espacio de intercambio para pensar en conjunto temas relevantes de la Educación.

También realizó junto con la Universidad del Salvador, dos talleres de Orientación Vocacional destinados a alumnos de los últimos años de secundaria.

El 2022 será un año cargado de grandes eventos deportivos con torneos y encuentros intercolegiales de rugby, hockey y atletismo.

Para el segundo semestre del año, el Polo Educativo tiene previsto realizar más capacitaciones docentes, encuentros para padres y actividades para alumnos.

