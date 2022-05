Escobar: Sujarchuk, Kicillof y Ramil inauguraron el tercer tramo que completa la repavimentación de la Ruta Provincial 25

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (23-5-22) www.manuelalberti.com.ar — El intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente interino Beto Ramil inauguraron el tercer tramo de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 25, que abarca 10.500 metros lineales que van desde barrio El Cazador hasta el Paseo del Paraná. De esta manera, se completan 19 kilómetros intervenidos que mejoran la circulación y la seguridad vial de la arteria principal que atraviesa las localidades de Matheu y Belén de Escobar. En el acto también estuvieron presentes autoridades de la provincia de Buenos Aires como la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios, Leo Nardini; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el administrador General de la Dirección de Vialidad, Hernán Y Zurieta; la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; el diputado nacional Daniel Gollán y los intendentes Federico Achával (Pilar), Facundo Diz (Navarro) y Mariel Fernández (Moreno). “Esta obra garantiza que cualquier bonaerense pueda llegar al río y que no se empodere solamente a quienes pueden comprar un terreno cerca. Además, es de una enorme sensibilidad social y se hizo muy bien, demostrando la honestidad, capacidad de trabajo y de concretar en tiempo y forma los compromisos que se asumen. Esto genera turismo, trabajo y representa un derecho importantísimo que es el de pasarla bien, porque gobernamos para la felicidad de todos los escobarenses”, expresó Sujarchuk. “No se me ocurre mejor lugar para estar hoy que el Paraná de Escobar. Esta ruta es una inversión que posibilita la igualdad de oportunidades y abre caminos. Como bien dice Ariel, cuando el Estado no aparece igualando, las cosas suceden con injusticia, porque este río es de todos y todas, pero sin esta ruta lo pueden disfrutar unos pocos. Ahora lo pueden disfrutar todos los argentinos y argentinas”, afirmó Kicillof. “Hace unos años caminábamos los barrios de Escobar con compañeros y compañeras, recogiendo los sueños colectivos, y uno de ellos era que el distrito no le diera la espalda y comenzara a abrazar al río. Entonces, cuando Ariel asumió la gestión, invirtió en la costanera, trajo a los artistas locales, desarrolló el Mercado del Paraná y generó actividades para toda la familia. Sin embargo, faltaba algo que no encontramos entre 2015 y 2019 y que llegó recién cuando asumió Axel: un gobernador que escuchó las necesidades de Escobar y trabajó en conjunto con nosotros para resolverlas”, concluyó Ramil.

“La buena administración de Escobar queda verificada ya que es un distrito donde se hizo una revolución en la obra pública en los últimos seis años y se sigue haciendo todos los días. Ariel, Beto y el equipo de la Municipalidad nos acercan las necesidades de Escobar, tanto a Axel como a todos los que somos sus colaboradores, y trabajamos en conjunto también con el gobierno nacional en la planificación y la ejecución de estas obras que hacen que los vecinos se sientan orgullosos de vivir en Escobar y en la provincia de Buenos Aires”, manifestó Nardini.

Las obras de repavimentación de la Ruta 25, realizadas en conjunto por el Municipio, Provincia y Nación, se ejecutaron en tres tramos distintos con un financiamiento total de $944.860.162. Un tramo de 5.000 metros lineales, que abarca desde la calle Alborada hasta la Colectora Este fue ejecutado por la Dirección de Transporte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación por un total de $436.230.426. Un segundo tramo fue financiado en conjunto por la Provincia y la Municipalidad con $251.309.636 y comprende 3.300 metros que completan la intervención del sector urbano de Belén de Escobar, mientras que el tercero fue realizado con $257.320.100 que aportó la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

