Adriana Cáceres quiere que en Pilar haya Ficha Limpia

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (14-5-22 www.manuealberti.com.ar – La Concejal del Bloque PRO (Juntos) impulsó un proyecto en el HCD, para que quiénes tengan condenas no puedan acceder a cargos públicos. El Senador Provincial Walter Lanaro y el Diputado Provincial Juan Carrara acompañaron a Cáceres en el lanzamiento de la Iniciativa.

En consonancia con los proyectos de ley presentados en las legislaturas nacional y provincial, y en algunos distritos bonaerenses, en Pilar también se impulsa un proyecto de Ficha Limpia, de la mano de la concejal Adriana Cáceres (Bloque PRO).

La propuesta, ya ingresada en el Concejo Deliberante local, se lanzó también con fuerte apoyo político, dado que este viernes el Senador Provincial Walter Lanaro y el Diputado Provincial Juan Carrara recorrieron el distrito junto a Cáceres explicando y sumando firmas de vecinos y comerciantes a favor de la norma.

Respecto de su propuesta, la Concejal expresó que “La política tiene que dar el ejemplo. Con Ficha Limpia, quienes tengan una condena no podrán ejercer cargos públicos”. Además declaró con contundencia que “El Estado no puede ser un aguantadero; esta ley es la mejor herramienta para que los corruptos no se refugien en la política”.

En su recorrida por Pilar apoyando el proyecto local, el Senador Walter Lanaro destacó que “Estamos impulsando en los 135 distritos Ficha Limpia, es una iniciativa fundamental para transparentar la política y terminar de una vez por todas con quienes se refugian en cargos públicos. No hay lugar para corruptos, la gente demanda una política limpia, que se ocupe de sus problemas”, y agregó “Hoy vemos un gobierno provincial y nacional que en lugar de trabajar contra la inseguridad, la inflación y la enorme crisis económica, se dedica a buscar impunidad. En ese contexto, esta iniciativa de Ficha Limpia busca transparentar y sumar calidad a nuestra democracia”.

Por su parte, El diputado Juan Carrara afirmó: “Estamos impulsando Ficha Limpia en Congreso, Legislatura bonaerense y en cada municipio porque tenemos la convicción de que no da todo lo mismo. Tenemos que diferenciar a los servidores públicos honestos de los que no lo son”. Asimismo enfatizó: “En el PRO consideramos que estos valores son parte fundamental para hacer política y no queremos más que los cargos funcionen como un escudo de la Justicia”.

La concejal Adriana Cáceres, políticamente alineada con Cristian Ritondo, ya había participado la semana pasada de la conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, dónde legisladores de Juntos impulsaron la ley en las distintas legislaturas.

“Estamos peleando en el Concejo, en las redes y en las calles para que Ficha Limpia sea una realidad. La joda se tiene que acabar”, finalizó Cáceres.

Impactos: 0