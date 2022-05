Escobar: Se realizará la segunda edición del festival para concientizar sobre la importancia de la adopción y la tenencia responsable de mascotas

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (13-5-22) www.manuelalberti.com.ar – En el marco de la campaña “Adoptá, no compres” y el reciente Día del Animal, la Municipalidad realizará este sábado 14 de mayo la segunda edición del festival Escomascoteros, una jornada de recreación que tendrá como objetivo principal concientizar a los vecinos y vecinas sobre la importancia de la adopción y la tenencia responsable de mascotas.

El evento, que contará con personal del Hospital Municipal de Zoonosis de Escobar, se desarrollará de 12 a 16 horas en la peatonal de la Granja Don Benito, ubicada en Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz. Habrá shows en vivo, artistas itinerantes, maquillajes temáticos, juegos de kermesse, sorteos y desfiles de mascotas. También contará con puestos de gastronomía, stands de venta de accesorios para mascotas, emprendedores y expositores. Las familias que entreguen un alimento no perecedero para el programa Escobar Hambre Cero recibirán un número para participar de los sorteos. A su vez, el Hospital de Zoonosis montará una posta de vacunación antirrábica y charlas informativas.

Durante el festival, la entrada a la granja será libre y gratuita, pero no se podrá ingresar con mascotas, aunque sí pasear por la peatonal. Para ello, es obligatorio que todas las mascotas tengan su collar, correa y chapa identificatoria.

