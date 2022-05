Achával homenajeó a los héroes pilarenses del General Belgrano en el Cenotafio

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (3-5-22) www.manuelalberti.com.ar -En el 40° aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano, el intendente Federico Achával homenajeó a los héroes de Malvinas y ex combatientes pilarenses en el Cenotafio Municipal.En una emotiva ceremonia, Achával expresó: “Es una profunda emoción encontrarnos en este 40° aniversario del hundimiento del General Belgrano en este Cenotafio. Nos planteamos recordar Malvinas todos los días, y como Estado tenemos la responsabilidad de reconocer a nuestros héroes, que las futuras generaciones conozcan que hubo jóvenes que defendieron su patria, por lo que les estamos eternamente agradecidos. La causa Malvinas está viva en nuestro pueblo, porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas”. Durante la actividad, de la que participaron sobrevivientes del crucero, y que fue acompañada por la actuación de la Banda de Patricios, la hija del héroe pilarense y sobreviviente del General Belgrano, Daniel Díaz, leyó una emotiva carta. También dijo unas sentidas palabras el ex combatiente Roberto Gerpe. Asimismo, el intendente entregó personalmente a cada veterano pilarense tarjetas por las que tendrán prioridad en las dependencias del Estado municipal, en reconocimiento a nuestros héroes. Finalmente, con un minuto de silencio, Achával y los ex combatientes realizaron una ofrenda floral en la cruz mayor del Cenotafio.

