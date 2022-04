Achával homenajeó a los héroes de Malvinas en el Cenotafio

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (3-4-22) www.manuelalberti.com.ar – A 40 años del 2 de abril de 1982, el intendente Federico Achával encabezó el acto de conmemoración de la Guerra de Malvinas en el Cenotafio Municipal, junto a los ex combatientes.En una emotiva jornada, Achával manifestó: “Este es un día muy especial, los 40 años de la Guerra de Malvinas, una causa que nos une como pueblo y tenemos que tener más presente que nunca. Nosotros sentimos y sabemos que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y es muy importante tenerlo presente todos los días, que las futuras generaciones tomen consciencia que hubo argentinos que fueron a defender la Patria, que tenemos que honrar a nuestros caídos. Desde nuestro lugar seguiremos trabajando para generar conciencia y visibilizar a quienes nos defendieron con tanta valentía y coraje”. Durante el acto, el intendente le entregó medallas en reconocimiento a los ex combatientes pilarenses por su heroísmo en las islas. Finalmente, Achával encabezó una entrega floral en la cruz mayor del Cenotafio.Estuvieron sobre el escenario los referentes de los ex combatientes, Roberto Gerpe y Marcelo Iturbe, quienes expresaron unas sentidas palabras por esta importante fecha y agradecieron al intendente por el homenaje. Estuvieron también presentes en el Cenotafio de Pilar el ministro de Transporte de la Provincia, Jorge D’onofrio; el gabinete municipal; concejales; veteranos de Malvinas de Pilar y otros distritos; representantes de instituciones pilarenses, vecinos y agrupaciones.”Reconocer a los ex combatientes junto a nuestro pueblo que se acercó a este Cenotafio que hemos puesto en valor, honrarlos y agradecerles su valentía es muy importante. Desde Pilar levantamos esta bandera”, finalizó Achával.

