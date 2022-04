Achával y Sileoni acompañaron junto a estudiantes un homenaje por Malvinas en el Cenotafio

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (1-4-22) www.manuelalberti.com.ar -A un día de cumplirse los 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, el intendente Federico Achával, con el titular de la cartera de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, compartieron un homenaje a los veteranos en el Cenotafio de Malvinas en Pilar. Allí, alumnos de escuelas públicas del distrito compartieron actividades para mantener viva la memoria, el reclamo de soberanía y nuestra identidad.Luego de recorrer el Cenotafio, Achával expresó: “Estoy muy contento de recibir una vez más a Alberto Sileoni, porque lo que buscamos como pueblo es que la causa de Malvinas esté más presente que nunca. Queremos que cada generación tenga presente a nuestros Héroes. Por eso fue muy importante que hayan venido estudiantes de las escuelas de Pilar. Me parece una muy buena iniciativa de la Provincia traer con esta manera didáctica lo que significó la guerra de Malvinas, para que las futuras generaciones sean conscientes que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y tienen que ser una causa de unidad nacional. En este Cenotafio tan simbólico y tan importante para nuestros ex combatientes, tener este tipo de iniciativas es muy bueno y por eso es que estamos aquí, para acompañar”.Por su parte, Sileoni señaló: “Hay dos lugares donde transmitir la memoria, la casa y la escuela. El único modo de reivindicar las Malvinas es por fines pacíficos y vamos a seguir haciéndolo. Es un deber ético y pedagógico que la escuela transmita estos saberes, no tenemos derecho a olvidar, y la ley de educación en el artículo 92 dice que no debemos desprendernos de nuestra identidad americana, ni olvidar el terrorismo de Estado, ni la causa Malvinas, así que esto es cumplir la ley”.Durante la actividad, más de 700 estudiantes de tercer y cuarto grado de escuelas públicas compartieron la proyección del capítulo “La asombrosa excursión de Zamba en el Museo Malvinas”, y el espectáculo interactivo para niños de Paka Paka que aborda la historia y geografía de las islas.Estuvieron presentes también la directora del canal Paka Paka, Cielo Salviolo; la secretaria general del Municipio, Soledad Peralta; el subsecretario de Cultura, Juan Manuel Moralez; el subsecretario de Educación, Damián Espíndola y la jefa distrital Mirta Galván. *Sileoni apoyó la Universidad de Pilar*En el marco de la actividad, el titular de la cartera educativa bonaerense se refirió una vez más al proyecto de creación de la Universidad Nacional de Pilar como una herramienta fundamental para transmitir la memoria y crear identidad: “Federico, con quien hacemos gran cantidad de cosas en materia educativa, tiene la universidad como norte, eso siempre nos conmueve”, afirmó.

