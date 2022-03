Malvinas Argentinas: Noe Correa visitó la EP N°7 de Ing. Pablo Nogués

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (11-3-22) www.manuelalberti.com.ar – La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, visitó la Escuela Primaria N° 7 de la ciudad de Ing. Pablo Nogués, institución en la cual se trabaja en la ampliación con la creación de cuatro aulas nuevas (dos en una primera etapa y dos en la segunda).

La jefa comunal afirmó: “Es necesario que cada vez tengan más espacio por la matrícula que está aumentando mucho. Es muy lindo ver a los niños en esta normalidad después de dos años de pandemia. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y tener los establecimientos en condiciones como los chicos se merecen”.

Este tipo de trabajos se realizan en distintas instituciones educativas del distrito, gracias al trabajo entre el Consejo Escolar y la Subsecretaría de Educación del municipio de Malvinas Argentinas.

“En tan solo seis años de gestión que venimos llevando adelante junto a Leo (Nardini) es impresionante y me siento muy orgullosa de todos los trabajos que se vienen realizando en las escuelas. Es hermoso hoy poder discutir porque falta algún aparato electrónico en una escuela y no estar renegando porque los chicos no tienen puertas en los baños”, finalizó Noe Correa.

Impactos: 0