Escobar: Beto Ramil coordinó una reunión junto al Comité de la Región Sanitaria V

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (10-3-22) www.manuelalberti.com.ar – En el Teatro Seminari de Belén de Escobar, el intendente interino Beto Ramil encabezó una reunión junto al Comité de Salud de la Región Sanitaria V, que tiene como objetivo coordinar las acciones y los programas provinciales que contribuyen a fortalecer y apoyar la acción directa que los municipios ejecutan en materia de salud.

“Quiero agradecer a quienes forman parte de este Comité que se acercaron para seguir coordinando y evaluando políticas sanitarias. Estamos preocupados, pero sobre todo ocupándonos de cómo vamos a transitar este post Covid. Como siempre decimos, la pandemia dejó muchos aprendizajes, y sobre esos aprendizajes es que vamos a poder salir adelante con un Estado presente”, manifestó Ramil.

La Región Sanitaria V está compuesta por los distritos de Escobar, Campana, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate, que de manera conjunta, trabajan para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud de cada uno de los habitantes, además de gestionar redes asistenciales para asegurar la accesibilidad, calidad, pertinencia y oportunidad en la provisión de los servicios.

“Hoy Ariel no pudo asistir, pero está presente como siempre y más cuando se trata de la salud de los vecinos y vecinas. Por nuestra parte seguiremos trabajando codo a codo porque entendemos que no hay límites geográficos, sino que hay ciudadanos que tienen derechos, y ahí donde hay un derecho es que estamos nosotros con un Estado nacional, provincial y municipal a la altura de las circunstancias. De esta vamos a salir mejores, y no por una cuestión del azar, sino porque estamos trabajando para poner a la Argentina de pie y por un Escobar que florece cada día más”, concluyó Ramil.

