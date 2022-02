Jose C. Paz: El Intendente Mario Ishii se reunió con la empresa China CITIC LTD

Diario de la ciudad. De Manuel Alberti .- www.manuelalberti.com.ar -El Intendente de José C. Paz, Mario Ishii mantuvo una reunión de trabajo con uno de los grupos de construcción y finanzas más grande de la República Popular China, la empresa CITIC LTD. Durante la #GiraPresidencial que se llevó a cabo hace poco más de una semana, el intendente municipal Ishii, junto al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Embajador Argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, ya se habían reunido para avanzar con proyectos en la Provincia, luego del encuentro bilateral entre los Jefes de Estado Alberto Fernández y Xi Jinping.El jefe comunal recibió este sábado en su despacho a autoridades del Grupo CITIC-ICC Argentina S.A., una empresa de inversión estatal de la República Popular de China, quien estuvo presente fue el gerente de Proyectos, Quan Hui, representante de la entidad en la Argentina.Durante el encuentro se dialogó acerca de la mega obra del futuro Parque Industrial paceño y sobre infraestructura e inversión. La compañía CITIC también cuenta con entidades financieras que ayudarían a ampliar las oportunidades de financiamiento para la Argentina, vinculadas a los grandes proyectos de infraestructura que necesita el proceso de transformación de nuestro país.El intendente Ishii, luego del convite, los acompañó a recorrer el predio dónde se está construyendo el complejo de industrias, haciendo hincapié en la importancia y las oportunidades para invertir en el mismo, avanzando en su construcción. Desde allí se espera generar puestos de trabajo y desarrollo de proyectos en tecnología, industria y producción para los paceños. El Parque Industrial José C. Paz está emplazado cerca de la VII Brigada Aérea, y permitirá fomentar cientos de puestos de trabajo para vecinos y vecinas del distrito, que hasta el momento tienen que viajar a otros distritos en búsqueda de empleo o a la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, el intendente manifestó la importancia de “transformar al distrito en expansión y con desarrollo y progreso industrial, generar trabajo para los ciudadanos, potenciando el comercio y abriendo nuevas oportunidades de intercambio tecnológico, capacitación y productividad”. “El mundo cada vez nos exige más, debemos fomentar el trabajo, la educación y capacitación, para crecer y afianzarnos”. Esta es una de las tantas reuniones que el mandatario municipal viene realizando como perspectiva de un distrito en crecimiento. A su vez, los representantes argentinos que acompañaron al Intendente subrayaron que el Grupo CITIC tiene un rol fundamental en la apertura de China al planeta, estableciendo nuevos caminos mediante la captación de capital internacional, las tecnologías avanzadas y la adopción de prácticas extranjeras avanzadas en articulación, operación y gestión. La misma se ha convertido en una gran empresa estatal conglomerado multinacional. Su negocio cubre finanzas, energía y recursos, fabricación, contratación de ingeniería, bienes raíces y otros. Ocupa el puesto 156 en Fortune Global 500 en 2016. #TrabajamosPensandoEnVos #JoseCPazCrece@ishiiargentina

