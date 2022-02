Cáceres: “Es un municipio oscuro, exigimos Transparencia”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (5-2-22) www.manuelalberti.com.ar -La concejal del Bloque Pro, Adriana Cáceres, presentó un proyecto de Transparencia Municipal para que la comuna libere al público la información sobre presupuesto, la nómina de funcionarios municipales y las escalas salariales de cada uno de ellos, entre otros puntos.

“Desde 2019, el kirchnerismo oculta todo y no quieren que sepamos la verdad”, expresó la edil Adriana Cáceres al presentar un proyecto de Transparencia en el Concejo Deliberante de Pilar, exigiendo que el Municipio brinde información a través de un portal web oficial.

Cáceres manifestó, “Es tanta la información que ocultan, que si un vecino quiere contactarse con un área del Municipio no puede, porque en la página oficial no se menciona quién es la o el funcionario a cargo, además de que no figura ni el número de teléfono ni la ubicación de la oficina. Ni a esta información básica podemos acceder.”

El proyecto, que fue presentado este viernes, tras sus considerandos propone la creación de un portal web que informe sobre la situación financiera, el presupuesto municipal y su ejecución. Dónde también publique el organigrama municipal con responsables y áreas a cargo, y las declaraciones juradas y patrimonio del intendente y funcionarios. Asimismo, impone que ese portal y toda la información sea de fácil acceso y con actualización permanente.

Cáceres explicó que “Si esconden datos es señal que nada bueno están haciendo. Es inaceptable que cualquiera haga cualquier cosa con la plata de los vecinos y no permitan auditarlos en tiempo real”.

En estos últimos años Argentina tuvo un fuerte retroceso en el ranking de Transparencia Internacional y lo mismo pasó con Pilar, donde el año pasado el municipio fue calificado con un 0 (CERO) por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), ya que está entre los 34 que en la provincia de Buenos Aires con nulo cumplimiento respecto a la legislación vigente sobre transparencia.

A la iniciativa de Cáceres se sumaron los concejales Antonella Alarcón, Flavio Álvarez, Solana Marchesan, Sebastián Neuspiller e Inés Ricci, quienes acompañaron con su firma el proyecto.

