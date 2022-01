Escobar: Sujarchuk, Manzur, Katopodis, Nardini y Beto Ramil inauguraron la obra de pavimentación en Los Tulipanes

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (27-1-22) www.manuelalberti.com.ar – El intendente en uso de licencia y presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, Ariel Sujarchuk; el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, y el intendente interino Beto Ramil inauguraron el asfalto de la calle Los Tulipanes en el barrio Lambertuchi de Belén de Escobar, un tramo estratégico que conecta la avenida De los Inmigrantes con la Ruta Provincial 25.

“A partir del trabajo conjunto con Nación y Provincia logramos transformar el barrio Lambertuchi y toda esta zona del partido. Además de Los Tulipanes, intervinimos avenida De los Inmigrantes de manera integral, con material de calidad y una compleja obra hidráulica como nunca se había hecho en la historia. También hicimos la Ruta 25, aquella que dejó Vidal por la mitad y que la terminamos gracias al compromiso del ministro Katopodis, y otra arteria importante como Del Caballito Blanco. No solamente mejoramos lo que está, sino que generamos progreso en uno de los distritos con mayor crecimiento poblacional que tiene la provincia de Buenos Aires. Con estas obras seguimos dando un salto de calidad, ordenando el presente y planificando para las próximas generaciones”, expresó Sujarchuk.

Por su parte, Manzur destacó que “es una alegría estar en Escobar, en la casa de un amigo y compañero de trabajo como Ariel. Antes de venir, le pasé al presidente Alberto Fernández el informe con el resumen de esta obra que va a generar un gran desarrollo para la comunidad, y el presidente me pidió que trasladara en este acto el afecto de siempre para el querido pueblo de Escobar. Así son los grandes desafíos que nos ocupan, trabajar para impulsar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de nuestra gente y que al mismo tiempo permitan que cada argentino tenga trabajo. Por eso invertimos en producción, capacitación y en obras para mirar hacia adelante y construir un futuro mejor”.

A su vez, Katopodis resaltó que “la obra simboliza una decisión firme y clara del presidente y del gobierno nacional y es que la obra pública en Argentina no se frena ni se negocia. Hay un compromiso y una decisión de garantizar que en cada lugar del país podamos cumplir con los proyectos comprometidos. La importante obra que estamos inaugurando en Escobar va a generar conectividad y desarrollo para el comercio y la actividad industrial, y de esta manera seguimos conectando e integrando cada rincón del distrito como símbolo de lo que va pasando en la Argentina”.

La histórica obra consistió en la pavimentación de 1.700 metros lineales sobre Los Tulipanes, desde avenida De los Inmigrantes hasta la Ruta 25, mediante una inversión de $160.000.000 por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Este proyecto fue impulsado por la Municipalidad de Escobar para complementar la obra integral de repavimentación y mejora sobre la Ruta Provincial 25. Así, con la intervención sobre Los Tulipanes, se logra formar un anillo de circulación para el tránsito pesado en esta zona comercial estratégica del distrito, resguardando la infraestructura y descomprimiendo el tráfico con el objetivo de generar una mayor fluidez en los barrios Lambertuchi, Villa María y Santa María.

“Felicito a Ariel, a Beto y al equipo de la Municipalidad que trabajan sin parar para desarrollar obras y producir transformaciones que mejoran el futuro y la calidad de vida de los vecinos del partido y de todos los bonaerenses. Agradezco a la comunidad escobarense por el recibimiento y el cariño de siempre. Somos todos vecinos, ya que Malvinas está muy cerca, y seguramente vamos a seguir trabajando junto al gobernador Axel Kicillof para potenciar el sector industrial y generar mayor conectividad en toda la región”, enfatizó Nardini.

Esta obra integral, que se complementa con el asfalto realizado en avenida De los Inmigrantes (1600 metros) y Del Caballito Blanco (1700 metros), comprende además una compleja obra hidráulica con 1100 metros de cañería de 800 milímetros de hormigón simple que corren por la calle Los Tulipanes, desde la intersección con Tapia de Cruz hasta Santa Fe, llegando a partir de esta arteria al arroyo en la calle San Francisco con sus respectivas obras de captación, sumideros, cañerías, nexos y cámaras.

“Hoy estamos junto a funcionarios nacionales y provinciales que recorren constantemente el territorio y traen respuestas para poder concretar los grandes sueños de los escobarenses. Así que convocamos a toda la comunidad a seguir soñando porque los sueños de hoy van a ser las realidades de mañana. En 2022 profundizaremos el proceso de transformación del distrito que viene desarrollando Ariel hace seis años, con una Provincia que se pone en marcha y una Argentina de pie”, afirmó Ramil.

Impactos: 1