Referentes de la Coalición Cívica Ari local presentan un reclamo en la Cámara Alta Provincial

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (20-1-22) www.manuelalberti.com.ar -La Cc Ari local, por medio de sus referentes Jesica Bortule y Matias Yofe, llevan a la cámara alta provincial el reclamo que junto a la agrupación “La Pilarense” vienen realizando hace más de un año.

En Enero del 2020 el entonces diputado nacional Hector “Toty” Flores, la diputada Marcela Campagnoli, ya se habían hecho eco del reclamo realizando un pedido de informes a AySA, del mismo modo que lo hicieron las ediles locales Jessica Bortule y Analia Leguizamon.

Yofe, quien viene siguiendo de cerca esta problemática que considera como “una emergencia que viene en aumento en distintos barrios de Pilar, ya no son solo Salas, Villa Lujan, Santa Ana o los Tobas, nos están llegando reclamos de todos lados, barrios como La Alborada, W. Morris, Cachorros, De Vicenzo, entre otros.” y agrega “El intendente no comprende las prioridades de los vecinos, es fantástico que se sigan haciendo piletas, pero esto es una burla cuando tenemos vecinos que no tienen algo tan básico como agua”.

En esta oportunidad el dirigente local junto a los senadores provinciales Elisa Carca y Andres De Leo elevan un proyecto de declaración a la cámara alta provincial y declaran:

Los vecinos se sienten abandonados ante tan desagradable estado de situación, máxime, cuando los reclamos realizados vienen de larga data, no encontrando una solución a la provisión normal del servicio de agua potable; situación que les impide beber, cocinar, higienizarse y demás necesidades lógicas para la vida humana digna.

Existe el Plan Nacional del Agua que tiene por finalidad “reducir sustancialmente el porcentaje de la población en situación de pobreza, a garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento, el desarrollo productivo sustentable, la conservación del agua en un estado compatible con la salud y el medio ambiente y mejorando la protección de la población contra las inundaciones”, aunque parece no aplicarse en amplias zonas de nuestra nación, como es el caso del Partido de Pilar, que es el que nos ocupa en esta iniciativa.

