Gala Solidaria de “Destinos y Tendencias Miami TV” para la Fundación Ludovica del Hospital de Niños de La Plata

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (16-12-21) www.manuelalberti.com.ar -De la mano del reconocido productor George Ferrari y bajo su producción General , se llevará adelante un desfile único el domingo 19 de diciembre a las 19.30 horas en la Sede de Vicente López del Círculo de Oficiales de la Fuerza Aérera Argentina ubicado en Av. del Libertador 661.

Organizado por el programa “Destinos y tendencias” de Miami Fashion TV el evento contará con la producción de pasarela de Nella Olivares y la gala contará también con la presencia de destacadas diseñadoras y tres importantísimas madrinas de honor: Adriana Brodsky , Elena Fortabat y Samira Hatoum.

“La idea de esta Gala surgio porque todos los años hacemos una producción solidaria para ayudar a los niños. En años anteriores siempre hemos reunido gente solidaria en Ferrocarril Oeste y Defensores de Belgrano conjuntamente con La Fuerza Aerea Argentina para donar al Hospital Garrahan a través de Fupea (Fundacion Pediatrica Argentina) es obvio que el pasado año no pudimos hacer nada por los niños y este año decidimos organizar un gran desfile de moda con modelos diseñadoras y cantantes para La Fundacion Ludovica para el Hospital de Niños de La Plata…” explicó entusiasmado George Ferrari. “En esta ocasión lo realizamos nuevamente con Fuerza Aerea Argentina, Yo mismo como Productor con mi programa de Tv, Destinos y Tendencias y en Co Produccion con Martin Castrillon de The King of Technology y Nella Olivares de Golden Moda y volvemos a poner todo para lograr este especial objetivo solidario”, finalizó el CEO de Marker Productions Miami

El costo por persona es de $1000 (Mil Pesos) y la entrada incluye desfile de moda, show y pernil de cerdo fileteado. Adquisición de entradas por whatsapp al 1126996760.

Además del espíritu solidario de su productor el programa de TV “Destinos y tendencias” revela siempre a las más talentosas y exclusivas diseñadoras de moda junto a las más elegantes modelas en su formato de 30 minutos de duración plasmando los desfiles y producciones más elegantes y glamorosos de la actualidad.

Impactos: 2