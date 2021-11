Escobar: Desmentida oficial sobre falsas notcias en Savio

La Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Escobar desmiente tajantemente la veracidad de los mensajes audios que se difunden por WhatsApp y los posteos que se realizan desde cuentas falsas de redes sociales sobre el secuestro y hasta asesinatos de menores de edad en la localidad de Maquinista Savio.

Al mismo tiempo, confirma que no se recibieron denuncias de ningún tipo en ninguna de las dependencias policiales.

Dichos mensajes, que en muchos casos son replicados por vecinas y vecinos de buena fe, no solamente son mentirosos, sino que también fueron difundidos durante los días previos en el partido de Tigre y hasta en diferentes provincias del país, como ocurrió en Neuquén, con la intención evidente de generar pánico en la población ante un tema tan sensible.

