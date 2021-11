Escobar: Primer organismo de gobierno en Argentina que logra certificación ISO 37001

Luego de un proceso iniciado a mediados de 2019, la gestión del intendente Ariel Sujarchuk logró la certificación de la norma ISO 37001, la más importante a nivel global en gestión anti soborno y lucha contra la corrupción. Así, el Municipio de Escobar se convierte en el primer organismo de gobierno de la Argentina en obtener la constancia oficial en materia de transparencia en su administración pública.

“Nos enorgullece que Escobar tenga el primer gobierno del país en recibir la certificación de gestión transparente, pero también nos gustaría no ser los únicos y que otros distritos y organismos públicos se sumen. Gestionar no es solamente administrar bien sino también generar buenas prácticas ciudadanas. Cuando adherimos al proceso de evaluación de la ISO 37001 nos acompañaron todos los espacios políticos. Eso es lo que queremos para el tiempo que viene: políticas públicas con consensos unánimes, buscando siempre dar un salto de calidad como funcionarios y mejorando la vida de nuestra gente”, expresó Sujarchuk.

El anuncio fue realizado por Staregister International Inc., una entidad de certificación acreditada en todo el mundo, que evaluó el correcto cumplimiento de la Municipalidad de Escobar en la elaboración y aplicación de estrategias para mejorar los procesos administrativos y detectar posibles irregularidades, lo que incluyó la capacitación de la totalidad del personal municipal, además del despliegue de controles para aumentar las prácticas de transparencia en áreas sensibles como la Dirección de Compras.

La certificación anti soborno recibida por la Municipalidad de Escobar es por un período de tres años, durante los cuales se realizarán auditorías anuales que tienen como objetivo corroborar que el sistema de gestión transparente funciona correctamente, condición para mantener la certificación vigente.

Por decisión de Ariel Sujarchuk, en un acto público en la Facultad de Derecho de la UBA celebrado en julio de 2019, la Municipalidad de Escobar adhirió al proceso de certificación. A partir de entonces, la consultora internacional Intedya, líder en cumplimiento normativo (compliance, en inglés), asesoró en las diferentes políticas, manuales y procedimientos, bajo las exigencias de la ISO 37001.

Además, se implementó un canal de denuncias anónimo y confidencial, el cual está en la página web oficial (https://www.escobar.gob.ar/canal-de-denuncias/) para que cualquier persona, tanto a nivel interno o externo, pueda denunciar irregularidades y darle el tratamiento y el proceso de investigación necesario.

