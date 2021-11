Escobar: En Maschwitz, la cuarta maratón solidaria “Hambre Cero” recolectó más de 5000 kilos de alimentos

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (8-11-21) www.manuelalberti.com.ar – Organizada por la Municipalidad de Escobar, se llevó a cabo en Ingeniero Maschwitz la cuarta maratón solidaria Escobar Hambre Cero, donde se recolectaron más de 5000 kilos de alimentos no perecederos que fueron aportados por los 1645 participantes de la actividad deportiva.

“Agradezco a cada uno de los corredores por ser parte de esta hermosa jornada. La solidaridad es un pilar fundamental para construir el futuro que queremos y merecemos. Por eso, me llena de orgullo ver como cada año sumamos más maratonistas, que colaboran con el programa Escobar Hambre Cero. También, quiero extender el agradecimiento a todos aquellos y aquellas que aunque no compitieron, alentaron y donaron alimentos”, manifestó Ariel Sujarchuk, quien participó de la maratón junto a su hijo Mateo.

La cuarta maratón solidaria Escobar Hambre Cero incluyó dos modalidades de carrera: una recreativa de 3 kilómetros de distancia, y otra competitiva y cronometrada, con una extensión de 8 kilómetros, ambas con categorías de varones y mujeres.

En la versión competitiva femenina, las ganadoras fueron Luciana Cerro, Camila González y Florencia Allevato, mientras que en la masculina se consagraron Christian Forte, Hernán Olivera y Daniel Zabala.

