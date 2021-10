Escobar: El segundo candidato a concejal por el Frente de Todos de Escobar, Andrés Mucilli, participó del Festival de la Juventud

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (27-10-21) www.manuelalberti.com.ar –

En Garín, el segundo candidato a concejal por el Frente de Todos de Escobar, Andrés Mucilli, participó del Festival de la Juventud junto a cientos de jóvenes que disfrutaron de un espacio cultural propicio para el debate, la discusión de ideas y para disfrutar de una tarde al aire libre con música en vivo a cargo de bandas locales. “La juventud siempre tiene ganas de participar, de ser escuchada, de proponer sus iniciativas. Los jóvenes deben ser protagonistas principales en la construcción de una sociedad mejor, más justa y solidaria, donde nadie se quede afuera ni se sienta excluido. En el 2001 no había esperanza y pusimos la Argentina de pie. Después volvieron los que siempre aplican las mismas políticas y arruinaron todo. Que no nos confundan con mensajes de odio, con que hay que irse del país porque acá no hay futuro. Quédense, que lo vamos a volver a levantar”, expresó Mucilli. El festival, del que participaron organizaciones sociales y políticas del distrito, contó además con una exhibición de freestyle y una radio abierta con entrevistas a los candidatos y candidatas garinenses, que respondieron las preguntas de los vecinos y presentaron sus propuestas para implementar desde el Concejo Deliberante.

