Malvinas Argentinas: Quedó habilitada la obra de Los Eucaliptus y Medrano en Los Polvorines

24-10-21

Quedó habilitada una nueva obra para la localidad de Los Polvorines: las calles Los Eucaliptus y Medrano ya están pavimentadas y habilitadas al tránsito vehicular con el fin de mejorar la circulación en la zona.

La intendenta de Malvinas Argentinas, Noe Correa, estuvo presente en el lugar y comentó: “Los vecinos están muy felices porque este es un pavimento que esperaron muchos años. También se hizo obra hidráulica, y es un alivio para los vecinos ya que no solamente no van a pisar más barro, sino que tampoco va a seguir ingresando el agua a sus domicilios. Cada vez que llovía el agua no circulaba, y gracias a Dios, eso va a quedar en el recuerdo”.

El municipio trabajó en Los Eucaliptus entre J. Darragueira y Comodoro Rivadavia (4 cuadras), y en Pedro Medrano entre Los Eucaliptus y Mahatma Gandhi (2 cuadras).

Correa también mencionó un trabajo que se realizará en breve en el Jagüel: “Estamos realizando el recambio de luminarias LED en todo el distrito y este barrio también va a ser beneficiado con ese recambio”. “Los Polvorines, al igual que las demás localidades y ciudades de Malvinas Argentinas, sigue creciendo”, finalizó la funcionaria

