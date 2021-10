Escobar: Soledad se suma a Los Palmeras y Duki en la grilla de artistas que actuarán en Expo Escobar

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (21-10-21) www.manuelalberti.com.ar -Con la presencia confirmada de Soledad Pastorutti para la noche del viernes 29, se terminó de definir la grilla artística de lujo que tendrá Expo Escobar y que incluye la actuación del grupo de malambo Malevo en la previa del show principal. Por su parte, esa misma jornada, en el espacio especialmente acondicionado en el patio gastronómico, también brindarán su espectáculo Bahiano y Karamelo Santo.

Tanto para el show de La Sole como para el de Los Palmeras (jueves 28) y Duki (sábado 30) las entradas serán gratuitas y estarán online a partir de mañana en tu.entrada.com. La actuación de estos grandes artistas no representará costo alguno para la Municipalidad de Escobar ya que estarán presente gracias al financiamiento que aportan los sponsors de este encuentro único.

Se podrán reservar cuatro tickets por persona, con prioridad para aquellos vecinos y vecinas que vivan en el partido de Escobar (llenando un formulario con datos personales y del domicilio) y también podrán adquirir su boleto aquellos no residentes en el distrito. En tanto, existe la posibilidad de retirar la entrada de manera presencial, de 10 a 18 horas, en la boletería del Teatro Seminari Cine Italia, ubicado en Mitre 451, Belén de Escobar.

Expo Escobar se realizará en el Centro de Capacitación Profesional de la Fundación Profesional del Transporte de la FADEAAC, ubicado en el kilómetro 58 de la Panamericana Ramal Escobar. Con entrada libre y gratuita, será el multievento de negocios más grande de la Argentina, y contará con la participación de más de 330 expositores de las industrias tradicionales, del conocimiento y la cultura, y 200 disertantes que debatirán en el ciclo de coloquios Argentina Dialoga en Escobar. Además, habrá un patio gastronómico, un espacio chill out con DJs y artistas locales para disfrutar de la puesta del sol, y otras actividades culturales y recreativas para toda la familia.

