La ejecución de los asfaltos del acceso de Caamaño será nocturna

El Municipio anunció que la obra de los asfaltos del acceso de Caamaño se realizará, desde este domingo, de forma nocturna con el fin de impactar lo menos posible el flujo vehicular en la zona. De este modo, el plan de obras contempla que los trabajos se realizarán los domingos desde las 23 hs hasta las 5 hs y el resto de los días entre las 21 hs y las 5 hs.

El plan de la obra de asfalto contempla la realización del primer tramo en el acceso Caamaño desde colectora hasta North Hill mano hacia la ruta 25. El Municipio coordinó con las áreas de tránsito y transporte para que la ejecución de estas obras sea segura durante la noche. Así se evitará un mayor impacto en el tránsito de la zona durante el día.

Las obras se ejecutan por tramos y dejando una mano libre. Asimismo los días viernes y sábados no se realizarán trabajos de forma nocturna para no impactar negativamente tampoco en la circulación nocturna, que continúa siendo elevada.

Los trabajos mantendrán el mismo sentido, se realizarán linealmente por Caamaño desde colectora sentido a la ruta 25 y por etapas, en tramos cortos, de forma tal de realizar la menor estrangulación posible sobre la arteria en general. Se colocará señalética e iluminación en diferentes puntos de las calles, como sobre otras arterias principales que estén vinculadas, para reordenar el tránsito con el objetivo de crear vías opcionales.

Cabe aclarar que la ejecución nocturna de las obras también estará sujeta a las condiciones climáticas, dado que las máquinas no pueden trabajar sobre la calzada mojada o con humedad.

