Achával en el acto por el Día del Maestro: “La educación es la plataforma básica para crear oportunidades”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (7-9-21) www.manuelalberti.com.ar – Hoy el intendente Federico Achával encabezó el emotivo acto de Reconocimiento a las Trayectorias Docentes en el Día del Maestro, que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal. Estuvo acompañado por la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi; el jefe de la región 11, Carlos Lopeteggi, y la jefa distrital, Mirta Galván. Además, estuvieron presentes los candidatos por el Frente de Todos, Santiago Laurent, Eva Molina, Paula González y Marcia González; y el subsecretario de Educación, Damián Espíndola.

Durante al acto, el jefe comunal expresó: “Empiezo por lo importante: en representación del pueblo de Pilar, de cada una de las familias de los pilarenses, de cada pibe y piba de nuestra escuela, le agradezco a toda la comunidad educativa por el enorme esfuerzo durante toda su trayectoria pero en particular en este año y medio de pandemia que garantizaron derechos. La educación es la plataforma básica para crear oportunidades y ustedes mantuvieron la llama viva”.

“La comunidad educativa es la que va a convertir a la Argentina en un país con mayor justicia social e igualdad. Al frente de un Estado presente, los que conformamos la gestión municipal teníamos el desafío de no dejarlos solos. Por eso, universalizamos el Sistema Alimentario Escolar, implementamos un aula virtual, el programa Conectados para acompañar la trayectoria educativa, que luego lo llevamos a las plazas donde imprimimos la tarea y realizamos importantes mejoras en la infraestructura escolar. Luego, en la vuelta a la presencialidad también trabajamos para que las escuelas vuelvan a ser seguras”.

Tanto el intendente Achával como la subsecretaria provincial de Educación y el rector de la UNIPE, Adrián Cannellotto entregaron los reconocimientos especiales a los docentes que cumplieron 25 y 50 años de trayectoria y a los jubilados. Además, se hizo la toma de voto profesional de los recibidos recientemente. El momento emotivo se vivió cuando todos los presentes recordaron, a través de un video, a los docentes que perdieron la vida durante la pandemia. También, los presentes disfrutaron de un show del músico derquino Adriel Montanari.

“Ante la urgencia, no miramos para otro lado. Somos conscientes de que nos falta mucho. Pero la esperanza está puesta en ustedes y en el amor que les transmiten a los chicos en nuestras escuelas. Lo que se viene es la Universidad Nacional de Pilar para todos los pilarenses, que garantizará el acceso al nivel terciario. Estará orientada la industria, la producción y las nuevas tecnologías. El planteo ahora es pensar la educación en términos técnicos para el futuro”, cerró Achával.

