Joven Cantante local deslumbró en “Talentos Federales” y subió al escenario con la Bandera de Manuel Alberti

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (3-9-21) www.manuelalberti.com.ar – Ariadna Camacho vive en Manuel Alberti y tiene 15 años pero lleva con la música ocho. El origen de su pasión por cantar comenzó por la telenovela “Amor Bravio”y en esa novela se aprendió el tema “Cuándo manda el corazón” de Vicente Fernández y allí empezó ese romance con la música.

Con toda ese talento y con mucha emoción , Ariadna fue convocada a participar del certamen titulado “Talentos Federales”, que se trata de una creación del afamado productor de Argentino, Guillermo Marín donde está apuntado a buscar nuevas voces nacionales. De esta forma llegó el momento de pisar el desafiante escenario del Teatro Broaday y su desempeño fue muy determinante y exitoso permitiéndole pasar a la Final del concurso de talentos.

“Me encantó haber podido escuchar los aplausos del público, eso me llenó el corazón, más las hermosas palabras del productor Guillermo Marín cuándo me dijeron qué pasé directamente a la final” comentó Ariadna en diálogo exclusivo con la redacción del Diario de la Ciudad de Manuel Alberti.

“El orgullo más grande para mí fue el apodo que me puso él que para mi es un honor , comenzó a llamarme Mercedita Sosa. Siento una Felicidad enorme y sueño humildemente con llegar al éxito, si Dios me lo permite. Esto es lo que anhelo hacer, cantar me apasiona” finalizó la joven Albertina.

Habiendo cumplido un gran sueño y quedando en carrera para la final, la adolescente sorprendió al público presente además, mostrando sobre el escenario la BANDERA de la localidad de Manuel Alberti (que se presentó el pasado 11 de julio en el marco de la Pre Fiesta Provincial de la Solemnidad Fundacional de Manuel Alberti, donde la propia Ariadna Camacho cerró el evento virtual en el que participaron artistas de distintos partidos de la Provincia de Buenos Aires). De esta forma dejó claramente demostrado el sentido de pertenencia y amor por su pueblo que la llevó a solicitar prestado el pabellón local que actualmente se encuentra en proceso de ser oficializado por el Honorable Concejo Deliberante de Pilar, mediante el proyecto “Identidad de Mí Pueblo” ideado por el Periodista, escritor e historiador Albertino , José Cuello.