Luján: El Senador Luis Vivona fue recibido por el intendente Leo Boto y participó del encuentro “Economía Popular y Deporte Comunitario”

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (2-9-21) www.manuelalberti.com.ar – El senador provincial Luis Vivona estuvo en la ciudad de Luján junto al intendente Leo Boto, la precandidata a concejal María Eva Rey y el precandidato a concejal César Siror, el subsecretario de Economía Popular de la provincia Federico Ugo y su jefe de Gabinete, Ariel Fernández; los referentes de ADBA José Luis Benítez y Alberto Gómez; además de distintos actores sociales vinculados al deporte social bonaerense, para participar del encuentro ‘Economía Popular y Deporte Comunitario’, evento que tuvo lugar en la escuela de fútbol infantil y juvenil ‘Santa Elena’.

“En cada lugar que visitamos de la Provincia de Buenos Aires, y gracias al trabajo del gobernador Axel Kicillof e intendentes del Frente de Todos, podemos ver cómo se invierte en nuevos polideportivos, en clubes de barrio y en centros culturales para generar inclusión. Además, continúan con una inversión histórica en materia de seguridad, con la incorporación de nuevos patrulleros, capacitación para las fuerzas, y la instalación de luces LED y más cámaras”, dijo Vivona.

“Buscamos seguir tendiendo puentes de inclusión y contención para nuestras chicas y chicos a través de la práctica deportiva”, enfatizó Vivona, y en referencia a los comicios correspondientes a las PASO del próximo 12 de septiembre, apuntó pensando en el día después: “El 13 de septiembre, nosotros y cada intendente de nuestro espacio va a estar trabajando cerca del vecino, resolviendo cada demanda como todos los días”.

El senador provincial y candidato que encabeza la lista a senadores de la primera sección electoral por el Frente de Todos se encuentra trabajando por el reconocimiento del deporte urbano y también a los deportistas que lo practican, en ese contexto destacó el trabajo del intendente local al remarcar que “Leo (Boto) no está perdiendo el tiempo en este momento, no es casual que esté acá, porque él sabe que hay que seguir profundizando no solo lo que se viene haciendo en obras sino la posibilidad de generar inclusión para sus vecinos y llevar a lo más alto el deporte de Luján”.