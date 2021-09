El Frente de Todos realizó su Plenario de Juventudes junto a sus principales candidatos

Impactos: 14

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (2-9-21) www.manuelalberti.com.ar -Hoy el Frente de Todos realizó el Plenario de Juventudes en el distrito de Pilar junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente Federico Achával y los principales candidatos que integran la lista del FdT, Teresa García, Daniel Gollán, Santiago Laurent y Eva Molina. También participaron del acto el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni y la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos.

En el encuentro, rodeado por los jóvenes de las distintas localidades de Pilar, en el Club Municipal “Diego A. Maradona” de Lagomarsino, Laurent expresó: “Gracias a Gollán y Axel por el acompañamiento que recibimos en este año y medio tan difícil, en el que dimos una pelea enorme. Estamos en este club municipal que es la concreción de lo que anhelamos siempre quienes militamos y abrazamos este proyecto. Militar, organizarse para transformar la realidad de la vida cotidiana de los vecinos. A los pibes les digo que la principal batalla es contra el mensaje mediático que quiere quebrar la esperanza. Este polideportivo es un ejemplo. Hace mucho aprendimos con Néstor y Cristina el valor de la política para transformar la realidad. Es unidos, con confianza, y peleando que lo vamos a volver a lograr”.

Por su parte, Gollán manifestó que: “Es impresionante lo que hizo Fede en Pilar. Ahora nos jugamos el destino del país, de la provincia. No entremos en provocaciones ni dejemos que degraden la política porque es el mejor elemento para cambiar la historia. Vamos a hacer lo que ya hicimos. Pusimos de pie a la Argentina. La patria con la que todos soñamos es en la que vive un pueblo feliz”.

En tanto, Teresa García dirigiéndose a los jóvenes, expresó: “A Fede lo vimos caminar y crecer en situaciones adversas, cuando a Pilar lo gobernaban quienes decían que los pibes pobres no podían estudiar. Pero nunca aflojó. Nos da un enorme orgullo y satisfacción ser peronistas y pertenecer al equipo de gobierno de Axel. No abandonen la rebeldía que motoriza los cambios. Tampoco el coraje. Los jóvenes son los que no le tienen miedo a las cosas”.

A su turno, Achával afirmó: “Es una emoción volver a encontrarnos con los jóvenes. Es un orgullo que sea Santiago quien nos representa en Pilar porque caminamos con él hace muchos años para poner a Pilar de pie, para ir a todos los barrios y tender una mano a todos. A Eva Molina, compañera, lo mismo hicimos con ella en Derqui. No es casualidad que hayamos elegido este club. Queremos transformar los barrios y hoy en Lagomarsino es una realidad. Las obras de la provincia deben unir a la comunidad”. Y agregó que: “Queremos un Estado presente. Que piense cómo hacer una nueva Universidad Nacional, que construyó un Hospital en Derqui, y que está construyendo el sueño del Hospital Central de Pilar. No bajen los brazos, sueñen en grande, crean en la vida en comunidad, en la Argentina pensando en el otro. Así nos vamos a poner de pie”.

Para cerrar, el gobernador Kicillof manifestó: “Gracias al intendente que tanto insistió para hacer crecer a Pilar. Al revés de lo que dicen, a la provincia de Buenos Aires le salvaron la vida los jóvenes y las jóvenes. En los vacunatorios, en los barrios, en las escuelas. La única manera es militando, discutiendo, acompañando a los que menos tienen. La pandemia nos demostró nuestras fuerzas para organizarnos, militar, transformar y construir. Nuestros candidatos en Pilar, como nuestros candidatos a diputados y senadores, lo tienen muy claro. (…) Necesitamos un país para todos y todas”.