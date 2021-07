Pilar lleva la campaña de vacunación a las estaciones ferroviarias y plazas

Impactos: 12

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (16-7-21) www.manuelalberti.com.ar -La campaña de vacunación más grande de la historia sigue creciendo, y en ese marco empezaron a funcionar postas de vacunación en estaciones de tren y en plazas para facilitar el acceso a los vecinos contemplados en la modalidad de vacuna libre, sin turno previo.

La secretaria general del Municipio, Soledad Peralta, acompañó la puesta en funcionamiento de la posta en la estación de Pilar, y expresó: “Esta es una de las cinco postas itinerantes que tenemos en el Municipio, y que se suman a nuestros vacunatorios. Buscamos facilitar el acceso a la vacuna, muchos vecinos salen de sus trabajos, vuelven a sus casas, y así se hace más sencillo para quienes no estaban anotados, permitiendo agilizar la campaña de vacunación más grande de la historia como dice el gobernador Kicillof. En esta posta vemos alegría y esperanza, porque la vacuna es libertad y la posibilidad de volver a la vida que todos queremos”.

La posta fue instalada justo a la salida de la estación, para facilitar el acceso de los vecinos que utilizan el tren; allí se realiza todo el proceso de inscripción, la charla explicativa de salud, la aplicación de la vacuna y la espera posterior. También estuvo presente el concejal Juan Pablo Roldán, quien destacó que “En Pilar ya son más de 160.000 los vacunados con una dosis. Con estos operativos itinerantes dispuestos por el intendente Federico Achával y por la política del gobernador Axel Kicillof, nos podemos acercar a quienes no se han inscripto. Hoy entre las cinco postas itinerantes ya vacunamos a 800 personas que no estaban inscriptas en el sistema, es algo muy importante”.

En las postas de vacunación itinerantes se inmuniza con la primera dosis contra el covid-19 a los mayores de 35 años y a los grupos contemplados para la vacuna libre que se acerquen con su DNI. Los operativos estuvieron presentes hoy en las estaciones de tren de Pilar y Derqui de la línea San Martín. Además, el Municipio lleva las postas itinerantes a los barrios: hoy se realizó el operativo en la Plaza de la Paz de Peruzzotti, que se sumó al de ayer jueves en la Plaza de Pilarica. En tanto, hasta mañana sábado habrá postas en la Plaza 30 de Agosto de Villa Rosa, en la Plaza de Villa Verde y la Plaza San Marcelino Champagnat de Villa Astolfi, de 10 a 17 horas.