Achával puso en marcha el programa Egresar

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (9-6-21) www.manuelalberti.com.ar – Se presentó en Pilar el programa Egresar, una iniciativa nacional que comenzará a implementarse en el distrito para acompañar el trayecto educativo de los jóvenes que aún no completaron sus estudios secundarios. Lo hizo el intendente Federico Achával junto a directivos de escuelas secundarias y el subsecretario de Educación, Damián Espíndola.

Respecto a esta nueva herramienta, el jefe comunal destacó que “Junto a la comunidad educativa abordamos los desafíos para seguir garantizando el acceso a la educación. Compartimos la mirada con el gobierno nacional y provincial y también con los directivos sobre la realidad en muchas escuelas públicas. Sabemos que algunos jóvenes tuvieron complicaciones para continuar estudiando. Ver cómo el gobierno nacional y provincial fija políticas públicas orientadas a ellos hace que éste sea un proyecto nacional y popular que piensa en nuestras familias”.

Durante el encuentro con los directivos, el intendente compartió con ellos el sueño de la llegada de la Universidad Nacional de Pilar: “Estamos trabajando mucho desde Nación, Provincia y Municipio. Tuvimos la enorme alegría de que el presidente Alberto Fernández la haya anunciado y de haber tenido reuniones con el ministro Trotta para adecuar el proyecto institucional. Esta universidad pondrá en valor la educación pública y el sueño que tenemos todos los argentinos de construir una patria justa, libre y soberana con igualdad de oportunidades concretas para el pueblo”.

En relación al programa Egresar, la Directora Nacional de Educación Secundaria, Laura Penacca, afirmó: “El plan tiene como premisa fundamental el egreso efectivo, la titulación de los estudiantes de nivel secundario que entre 2016 y 2020 finalizaron la cursada y se quedaron con materias pendientes. Acompañamos esas trayectorias para que tengan un proyecto de continuidad de vida hacia estudios superiores o hacia la inclusión en el mundo del trabajo”.

La inscripción al programa comienza el lunes próximo y se extenderá hasta el 16 de julio. A inicios de agosto empezará la cursada del primer cuatrimestre que dura hasta noviembre y luego va a continuar el año que viene.

Por su parte, la Directora Provincial de Educación Secundaria, Myriam Southwell, manifestó: “El acompañamiento de la continuidad pedagógica es la prueba de la presencia de un Estado que concreta el derecho a la educación. No da lo mismo que alguien pueda terminar la escuela o no. El Estado lo va a buscar y lo convoca. No solo le va a poner una mesa de examen sino también generará las condiciones para que haya enseñanza”.

En relación a este plan, Achával agregó que “Nos tocó una realidad muy compleja. Destaco el enorme esfuerzo que hizo la comunidad educativa para tratar que todos los alumnos tengan continuidad pedagógica. El objetivo es reconocer la educación como un derecho y es parte de la responsabilidad que tenemos como municipio de ir buscando permanentemente alternativas para acercar a nuestros jóvenes a las escuelas”.