Achával y Gollán inauguraron el Centro de Salud Integral del Niño y la Mujer en Monterrey

Impactos: 11

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (15-5-21) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával, junto al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, inauguraron esta mañana el Centro de Salud Integral del Niño y la Mujer de Monterrey, saldando así una deuda histórica con la comunidad.

Durante la inauguración, Achával expresó: “Es un día muy especial porque cumplimos con el compromiso de transformar el sistema de salud de Pilar, de manera articulada con la Provincia para llegar a todos. Esta sala para la niñez y la mujer tiene una mirada de amor y comprensión de las problemáticas de las familias del barrio, para tantos niños que necesitan de un pediatra, un psicopedagogo, una atención específica, para tantas embarazadas. Es un centro integral que responde a la demanda de la comunidad. Hace años caminaba por Monterrey y cuando preguntaba por la sala, los vecinos me decían que no funcionaba como debía. Hoy, queremos que este centro sea un motivo más de orgullo”.

Por su parte, el ministro Gollán expuso que “Federico se preocupó desde antes de ser intendente por pensar un sistema de salud, que dé respuesta a las necesidades de los vecinos, sobre todo en las comunidades más olvidadas”. “Acá en Pilar se está avanzando todo el tiempo, y en medio de una pandemia pusimos en marcha cuatro salas de atención. Vamos a volver a poner a Pilar de pie. Este proyecto no es para pocos, es para todos y todas las argentinas, bonaerenses y pilarenses”, afirmó el ministro.

El centro de salud cuenta con siete nuevos consultorios y un nuevo laboratorio. Además, brindará ahora nuevas especialidades y prestaciones, como neumonología infantil, fonoaudiología y turnos para PAP entre otras, así como talleres para embarazadas, además de haberse sumado horas de atención en todos los servicios brindados. También se empieza con la asignación de turnos digitales, evitando a las familias hacer largas colas.

Tras recorrer el centro de salud, Achával y Gollán le entregaron un reconocimiento a Brigitte Rolón, enfermera allí hace ya 35 años.

En la inauguración estuvieron también presentes la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Lucía Portos; la directora de Fortalecimiento e Integración de Redes, Alexia Navarro; y funcionarios municipales.

“Un Estado presente no tiene que prometer a futuro sino garantizar derechos hoy. Y esta sala se complementa con la inauguración del Hospital de Derqui, que estamos ampliando, inauguraremos nuevas salas de atención primaria, y ladrillo a ladrillo estamos construyendo el sueño del hospital central. Estamos trabajando con el Presidente, empezando por los últimos para llegar a todos, y con el gobernador para transformar la Provincia”, finalizó Achával.

El intendente Federico Achával, junto al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, inauguraron esta mañana el Centro de Salud Integral del Niño y la Mujer de Monterrey, saldando así una deuda histórica con la comunidad.

Durante la inauguración, Achával expresó: “Es un día muy especial porque cumplimos con el compromiso de transformar el sistema de salud de Pilar, de manera articulada con la Provincia para llegar a todos. Esta sala para la niñez y la mujer tiene una mirada de amor y comprensión de las problemáticas de las familias del barrio, para tantos niños que necesitan de un pediatra, un psicopedagogo, una atención específica, para tantas embarazadas. Es un centro integral que responde a la demanda de la comunidad. Hace años caminaba por Monterrey y cuando preguntaba por la sala, los vecinos me decían que no funcionaba como debía. Hoy, queremos que este centro sea un motivo más de orgullo”.

Por su parte, el ministro Gollán expuso que “Federico se preocupó desde antes de ser intendente por pensar un sistema de salud, que dé respuesta a las necesidades de los vecinos, sobre todo en las comunidades más olvidadas”. “Acá en Pilar se está avanzando todo el tiempo, y en medio de una pandemia pusimos en marcha cuatro salas de atención. Vamos a volver a poner a Pilar de pie. Este proyecto no es para pocos, es para todos y todas las argentinas, bonaerenses y pilarenses”, afirmó el ministro.

El centro de salud cuenta con siete nuevos consultorios y un nuevo laboratorio. Además, brindará ahora nuevas especialidades y prestaciones, como neumonología infantil, fonoaudiología y turnos para PAP entre otras, así como talleres para embarazadas, además de haberse sumado horas de atención en todos los servicios brindados. También se empieza con la asignación de turnos digitales, evitando a las familias hacer largas colas.

Tras recorrer el centro de salud, Achával y Gollán le entregaron un reconocimiento a Brigitte Rolón, enfermera allí hace ya 35 años.

En la inauguración estuvieron también presentes la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Lucía Portos; la directora de Fortalecimiento e Integración de Redes, Alexia Navarro; y funcionarios municipales.

“Un Estado presente no tiene que prometer a futuro sino garantizar derechos hoy. Y esta sala se complementa con la inauguración del Hospital de Derqui, que estamos ampliando, inauguraremos nuevas salas de atención primaria, y ladrillo a ladrillo estamos construyendo el sueño del hospital central. Estamos trabajando con el Presidente, empezando por los últimos para llegar a todos, y con el gobernador para transformar la Provincia”, finalizó Achával.