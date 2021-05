Malvinas Argentinas: Nuevo encuentro de los intendentes de la Región Norte 2

Impactos: 12

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (10-5-21) www.manuelalberti.com.ar – El intendente de Malvinas Argentinas recibió a sus pares Ariel Sujarchuk (jefe comunal de Escobar), Julio Zamora (Tigre), Sebastián Abella (Campana), Juan Andreotti (San Fernando) y Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Federico Achával (Pilar), intendentes que forman parte del Consorcio Región Norte 2. Se trataron temas tales como la situación epidemiológica de la Región, actividades de los municipios, el evento “Tigre Exporta” que tiene como objetivo rescatar la potencialidad exportadora de las empresas, y la designación de nuevas autoridades para el Consorcio Región Norte 2 para el periodo 2021-2022. Se resolvió de forma unánime la siguiente conformación: presidente, Ariel Sujarchuk; vicepresidente, Sebastián Abella; secretario, Julio Zamora; tesorero, Juan Andreotti; vocal 1º, Federico Achával; vocal 2º, Leo Nardini; vocal 3º, Diego Nanni Nardini afirmó: “Veníamos retrasando esta reunión por la pandemia, pero teníamos que recomponer las autoridades. Me toca salir de la presidencia y darle paso al intendente de Escobar, y pudimos charlar diferentes temas que nos interesan. La pandemia es el punto principal, hablamos sobre las medidas que vamos tomando desde los municipios para detener los contagios. Mirando de cara al futuro, trabajando de manera articulada. No hay límites geográficos, la gente va y viene todo el tiempo y eso nos lleva a tomar acciones conjuntas que tengan que ver con cuidar la vida de nuestros ciudadanos”. Por su parte, Ariel Sujarchuk, dijo: “Somos el único Consorcio que ha quedado por ley, por unanimidad, y que está en funcionamiento en la Provincia. Somos siete intendentes que aprenden día a día del trabajo de sus compañeros. En el aprendizaje colectivo uno mejora la calidad de sus gestiones y establece políticas públicas que nos unen, nos enriquecen. La Región Norte 2 tiene un crecimiento demográfico que supera la medida provincial y por eso, lo que hacemos en conjunto, es planificar el crecimiento de la región”. Además, Sebastián Abella, comentó: “Cada día los intendentes tratamos de resolver los problemas de nuestras ciudades. Hay esmero, ganas y hoy nos vamos con las pilas recargadas. Compartimos experiencias que suman, la pandemia nos ha puesto a prueba para ver cómo seguir trabajando y resolviendo los problemas diarios que tiene cada familia. Celebro que podamos seguir reuniéndonos y trabajando en conjunto, acá la política partidaria es lo que menos importa. Lo que importa es llevar soluciones a los vecinos”. Por su parte, Juan Andreotti, expresó: “Aunque no nos veíamos, veníamos trabajando de manera conjunta y solidaria para enfrentar la pandemia. Y lo seguiremos haciendo para superar esta segunda ola y trabajar los temas que nos unen, como la seguridad, por ejemplo, brindando una mejor calidad de vida a todos nuestros vecinos”. Y Julio Zamora, por último, aseguró: “Destaco el carácter institucional que ya tiene esta Región Norte 2, es el cuarto cambio de autoridades y eso marca una consolidación de esta idea que tuvimos los intendentes, de crear un espacio en donde podamos intercambiar nuestras experiencias y diseñar políticas públicas imprescindibles. Este mundo, que por la pandemia ha quedado patas para arriba, nos obliga a trabajar en conjunto, a pensar de manera armónica cómo abordamos esta crisis sanitaria y a pensar en lo que viene, el desarrollo económico de nuestras comunidades y generar trabajo para nuestros vecinos”.