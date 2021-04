Adriana Cáceres presentó proyecto para que la Ministra de Seguridad explique su plan

Impactos: 12

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (17-4-21) www.manuelalnerti.com.ar – La Diputada Nacional pilarense Adriana Cáceres presentó un pedido de informes en el Congreso de la Nación para que Sabrina Frederic clarifique su rumbo y su relación con los municipios.

En medio de una histórica escalada de inseguridad y tras las últimas medidas restrictivas, que advierten el uso de las Fuerzas Armadas en los distritos, la legisladora pilarense de Juntos por el Cambio, Adriana Cáceres, presentó un pedido de Informes en la Cámara de Diputados para que la Ministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic aclare sobre cuestiones confusas respecto de su área.

“Los bonaerenses, y los pilarenses en particular, advertimos que el delito y las mafias se están adueñando de las calles. Esto es consecuencia de la falta de rumbo del Gobierno, que no sabe, no quiere y no coordina”, expresó la legisladora. A su vez destacó que “existen distintas fuerzas y distintas jurisdicciones, necesitamos conocer las funciones de cada una y como se coordina todo el sistema. El delito no entiende de fronteras y actúa libre mientras a los ciudadanos nos encierran cada día un poco más”.

Al respecto, y como la ministra Frederic expresara públicamente que no se habla con su par bonaerense Sergio Berni sino que lo hace directamente con los intendentes, el proyecto de la derquina demanda que explique sobre qué normativa articula con los jefes comunales, ya que según la ley vigente la seguridad sólo depende del Estado provincial.

El pedido de informes de Cáceres inicia solicitando al Ministerio de Seguridad que detalle la cantidad de efectivos que fueron destinados desde el año pasado a los municipios y a qué fuerza pertenecen.

Ésta es tal vez la cuestión más importante del requerimiento, ya que tiene que ver con el despliegue de Fuerzas Armadas en los municipios. Cáceres quiere que se explique “Cuántos efectivos y de qué fuerzas serán destinados a cada municipio” y que especifiquen si “la misión de los agentes desplegados será combatir el delito o hacer cumplir la nueva cuarentena a los vecinos”.

Acompañaron con su firma el proyecto de pedido de informes de Adriana Cáceres los siguientes legisladores del bloque de Juntos por el Cambio: Hernán Berisso, Eduardo Cáceres, Ezequiel Fernández Langan, Alicia Fregonese, Martín Medina, Graciela Ocaña y María Luján Rey.