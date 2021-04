Escobar: Sujarchuk supervisó el operativo de vacunación en Matheu

Impactos: 8

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (15-4-21) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Ariel Sujarchuk recorrió el operativo del plan de vacunación estratégico provincial, gratuito y optativo en el Club Social y Recreativo de la Tercera Edad de Matheu. Entre los distintos dispositivos de vacunación del distrito, hasta la fecha de hoy, ya se vacunaron 25.000 personas en todo el distrito, de las cuales más de 2.300 recibieron la segunda dosis.

“Sabemos que la situación está complicada y no lo venimos ni a ocultar ni a tapar sino a poner de relieve para que toda la población tenga conciencia de que hay que cuidarse mucho. En el partido de Escobar trabajamos fuertemente en la campaña de prevención y estamos realizando muchísimos testeos que van a aumentar a partir del plan DetectAR. Las medidas que hay que tomar son necesarias, el cuidado colectivo es una de las salidas y la otra es la vacunación”, expresó Sujarchuk.

Este operativo garantiza la vacunación a adultos mayores de 60 años con patologías de riesgo y a quienes no hayan podido acceder a su turno original. Aquellos vecinos y vecinas que se encuentren en esta situación, deberán acercarse a la posta de vacunación asignada anteriormente, siempre después de las 17 horas y con el DNI en mano.

Por otro lado, aquellos que todavía no se anotaron en el plan de vacunación, pueden hacerlo desde la página web: https://vacunatepba.gba.gob.ar/.