Malvinas Argentinas: La actriz Luisa Albinoni, vecina de Tortuguitas, recibió su vacuna contra coronavirus en el Polideportivo de Grand Bourg

Impactos: 11

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (9-4-21) www.manuelakberti.com.ar – “Estoy feliz”, dijo Albinoni tras obtener su certificado que acredita haberse vacunado con la dosis I de Sputnik-V. “Es la vacuna que quería”, agregó.

La actriz destacó el operativo de vacunación: “Estoy feliz de haberme vacunado en mi municipio, me siento muy orgullosa de pertenecer a Malvinas Argentinas. Llegué antes de tiempo y estoy maravillada con la organización, cómo se respetan los protocolos, el cuidado, el cariño. No te sentás en una silla sin que antes te la desinfecten. Le recomiendo que los hijos, los nietos, que ayuden a los mayores con la aplicación para celulares”.

Tras haberse vacunado agradeció a los trabajadores y voluntarios de la posta de vacunación, una de las seis con las que cuenta el Municipio de Malvinas Argentinas: “La gente que está trabajando se merece un aplauso”. Para finalizar dejó un mensaje a la población: “Vacúnense, no tengan miedo, es el pasaporte para no terminar en una terapia del hospital. No se pierdan esta oportunidad que es única”.