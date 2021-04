El Municipio de Pilar continúa apoyando y fortaleciendo la tarea de los clubes de barrio

Impactos: 14

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (5-4-21) www.manuelalberti.com.ar – En la tarde de hoy, el intendente de Pilar, Federico Achával, en representación del municipio, firmó un acuerdo con la Unión Nacional de Clubes de Barrio, a través del cual las instituciones deportivas de Pilar se suman a esta organización para trabajar articuladamente. De esta manera, se creó la Filial UNCB (Unión Nacional de Clubes de Barrio) Pilar.

Esta actividad tuvo lugar en el Club Municipal Lagomarsino “Diego Armando Maradona” y contó con la presencia del director de Deporte, Fernando Trillo, y la presidenta de UNCB y titular del HCD de Lomas de Zamora, Mariana Lesci. Además, durante el acto, las autoridades municipales hicieron entrega de material deportivo a 47 clubes y se lanzaron las Ligas Municipales.

Al respecto, el jefe comunal expresó que “Encontrarnos es un impulso de esperanza para formar comunidad en conjunto con las instituciones. Con ellos asumimos un compromiso que es el de acompañar en el proceso de formación de tantos pibes que van a los clubes”. Agradezco el trabajo de la Unión por empatizar con tantos clubes que todos los días le ponen el pecho a esta situación. Este convenio refleja que los reclamos que hicieron durante el gobierno anterior hoy se traduce en un trabajo en conjunto con el Estado y los municipios. Este acuerdo les permitirá formalizar papeles, acceder a subsidios de luz y la posibilidad de contribuir con políticas públicas que hacen a la vida en comunidad y a la identidad en los barrios”.

En tanto, el responsable del área de Deportes argumentó que “Esta gestión nos permite soñar y trabajar en conjunto. Durante los cuatro años del gobierno anterior nos decían que sentían que el deporte no les interesaba, que miraban para otro lado y no les atendían el teléfono. Hoy les decimos que no están solos. Hay un Estado presente, más que nunca”.

Asimismo, Mariana Lesci, afirmó: “No es lo mismo cuando hay un intendente que se preocupa en serio por los clubes, como ocurre en Pilar. Con Federico estamos en el mismo equipo, que es el de intentar mejorar la vida del que tenemos al lado. La firma de estos convenios muestran el lado de la vida en el que estamos. En Pilar este camino lo hacemos juntos”.

Dentro de los beneficios de este convenio, se destaca la posibilidad de que los clubes puedan acceder tanto a programas como a subsidios que otorgue el Estado. Además, esta organización brinda a sus afiliados el asesoramiento legal para poner en regla cuestiones administrativas de los clubes. Esto los encamina para obtener un reconocimiento jurídico.

Por otra parte, por medio de este convenio, el municipio hizo entrega de kits deportivos, compuestos de pelotas, aros, conos y bastones.

Para cerrar, Achával expresó: “Agradecemos a cada club porque le pusieron el pecho en esta pandemia para acompañar en esta pandemia. Esto muestra que las instituciones son fundamentales porque en los momentos difíciles acá siempre encuentran una referencia. No bajen los brazos. Seguiremos transitando este camino juntos para transformar Pilar con políticas de igualdad social”.