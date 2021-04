Preocupación por caso de desnutrición de un niño de 6 años en Manuel Alberti

Impactos: 379

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (4-4-31) www.manuelalberti.com.ar – Luciana vive en Manuel Alberti y es madre de siete hijos de los cuales seis conviven con ella y dentro de la situación de pandemia y crisis económica consecuente hoy su preocupación pasa por su hijo de seis años quien tuvo Covid en 2020 pero que recientemente fue diagnosticado con DESNUTRICIÓN.

Según contó la madre del pequeño a la redacción del Diario de Manuel Alberti, su hijo de seis años fue llevado por ella al médico pediatra el 24 de febrero de 2021 e inmediatamente fue derivado a una nutricionista por presentar un peso de tan sólo 19,3 kilos muy por debajo para un niño de su edad.

La familia cobra la AUH (Asignación Universal por Hijo) sólo por dos de los hijos pero se encuentra imposibilitada de cubrir los requerimientos necesarios para sacar al pequeño del estado de DESNUTRICIÓN (Carne, pescado, queso y frescos entre otros alimentos), con ese dinero tiene que cubrir las necesidades alimenticias de sus otros hijos.

Según afirma Luciana, el área de Acción Social de Pilar a la fecha le acercó una sola entrega de alimentos compuesta por : Zanahoria 1kg, peras 1kg , pomelo 1kg, Banana 1kg, Manzana 1kg, tomate 1kg, pollo 1 unidad, carne 1kg, Yogurt x 1 litro 2 unidades y Cereales 2 unidades). La ayuda no volvió a serle dada.

“Ahora mi única esperanza es mantener la Tarjeta Alimentar, es decir pedir la extensión aclarando el diagnóstico de mi hijo, ya que me vence por su edad en Mayo porque cumple 7”, pide Luciana pero agrega “No me dieron respuesta favorable y me comentaron que si hacen una excepción conmigo tienen que hacerla con todos y mi hijo sigue sin recobrar su peso y estoy desesperada” finalizó afligida.

La madre del pequeño contó además que “una amiga para ayudarme trató de comunicarse con el Intendente de Pilar, una vez que él visitó la plaza del Barrio el Rocío pero ante el desesperado pedido sólo le comentaron que se iban a ocupar y aún no ha tenido ninguna señal para ser asistida.

La preocupante salud del chico hace que su madre recurra a pedir ayuda solidaria a la gente, especialmente con los alimentos que su hijo no puede tener y que son vitales para su salud y por los cuales no ha recibido apoyo ni contención por parte de las autoridades competentes para estos casos.

Los vecinos al enterarse de la situación de DESNUTRICIÓN y desprotección por la que está pasando pequeño hicieron eco de la noticia en las redes buscando ayuda.

“Mi hijo es un chico alegre, juega con sus juguetes, y sus perros, ahora tiene un gatito…salvo por su peso trato de que sea un chico normal pero a veces no lo dejo jugar mucho porque tengo miedo que se accidente y teniendo en cuenta su condición puede ser peligroso si le llega a pasar algo. Él ya estuvo tres veces internado en el hospital Falcón de Del Viso el año pasado, porque tuvo vómitos y una inflamación en los testículos que creemos fue una consecuencia del Covid, no quiero que vuelva a pasar por algo así.” expresó muy preocupada Luciana, mamá del pequeño con diagnóstico de DESNUTRICIÓN.

Para ayuda solidaria, especialmente para colaborar con los alimentos recetados por la nutricionista, comunicarse con la familia al 11 3205-1880.