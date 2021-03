El HCD de Pilar aprobó la adhesión a la ley nacional sobre Autismo

Impactos: 8

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (26-3-21) www.manuelalberti.com.ar – En la segunda sesión del año del Honorable Concejo Deliberante, los concejales sesionaron y aprobaron la adhesión presentada por el Frente de Todos a la ley sobre abordaje integral e interdisciplinario de las personas que padecen Trastornos del Espectro Autista (TEA).

Por medio de esta implementación, se estableció el mes de abril como “Mes de Concientización sobre TEA en Pilar” y a partir de esta iniciativa serán organizadas jornadas y capacitaciones que permitirán visibilizar el autismo en todas las localidades del distrito.

En este sentido, la jefa del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, Lourdes Filgueira, resaltó que “mantuvimos muchos encuentros con este grupo de padres y apoyamos este proyecto que busca la concientización sobre este Trastorno del Espectro Autismo y TGD. La inclusión es una bandera que levantamos con hechos reales. En momentos en que mucho se habla de las diversidades, asumimos el compromiso por el desarrollo integral de las personas y trabajamos por la inclusión de todas y todos, valorando la pluralidad y acompañando a cada familia mediante un Estado presente”.

Luego, la concejal agregó que “A estos vecinos les decimos que hay un Estado que los escuche y está ahí para generar derechos para quienes integran este grupo, para trabajar codo a codo entendiendo sus necesidades. Esta ordenanza es un puntapié para recorrer un camino en conjunto para que todos se sientan escuchados e incluidos en este Estado que favorece la inclusión de las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y garantizar sus derechos”.

A continuación, algunas de las madres que pertenecen a TGD Padres TEA Pilar, grupo de padres autoconvocados de personas con autismo del distrito, leyeron una carta donde expresaron su agradecimiento por ser recibidos y destacaron la importancia de esta adhesión a nivel local, mejorando la accesibilidad de diagnóstico y tratamiento

En la carta que leyeron en el recinto expresaron: “Nos da esperanza que el Estado tome un rol activo promoviendo este compromiso social que tanto buscamos para juntos construir una realidad diferente para mejorar la calidad de vida de nuestros familiares por medio de proyectos que atiendan las necesidades de las familias que atraviesan este camino. La decisión que hoy se tomó será ejemplo para muchos distritos”.

Al respecto, Filgueira: “Hay un largo trabajo por recorrer juntos. Desde la Dirección de Inclusión se hace un esfuerzo enorme por reconocer derechos. Somos conscientes de la necesidad de poder detectar estos trastornos de manera temprana en las salas de atención primaria. El Estado tiene que articular y escuchar las necesidades de todas las comunidades que es mucho más que dedicar una partida en el presupuesto. El problema es cuando hay un gobierno que no escucha y no aplica estas políticas durante años. Hoy establecemos un marco para seguir trabajando en esta línea. El Estado hará todos los esfuerzos para que esta ordenanza no quede acá sino que se traduzca en acciones concretas. Tengan por seguro que seguiremos trabajando codo a codo”.

Cabe destacar que la Ley 27.043 tiene por objeto promover el diagnóstico temprano, la intervención oportuna, la capacitación de recursos humanos en salud y la investigación vinculada a Trastornos del Espectro Autista (TEA).