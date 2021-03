Achával inauguró la Unidad de Diagnóstico Intermedio Comodoro Meisner

Impactos: 12

Diario de la ciudad de Manuel Alberti (24-3-21) www.manuelalberti.com.ar – El intendente Federico Achával inauguró esta mañana la Unidad de Diagnóstico Intermedio Comodoro Hugo Meisner en Presidente Derqui, ampliando y fortaleciendo el sistema de salud pública del distrito, para una mejor atención de los vecinos.

Durante su discurso de apertura, el jefe comunal remarcó que “Somos un proyecto político que, como dice nuestro Presidente, va a poner a la Argentina de pie. Nos tocó hacernos cargo de una gestión que dejó tierra arrasada. Nuestro compromiso con el pueblo de Pilar fue mirar para adelante y transformar el sistema de salud y la realidad del distrito. Este proyecto político busca descentralizar, continuar un proceso de planificación para que la salud sea un derecho”.

Esta inauguración representa una mejora rotunda en la calidad de vida de los vecinos ya que hasta hoy los derquinos debían viajar hasta el centro de Pilar para realizar una extracción de sangre, por ejemplo, como consecuencia del cierre del Meisner. Al respecto, Achával afirmó: “, Cuando asumí no entendía tanta falta de empatía por un pueblo trabajador, con una identidad muy fuerte y tantas instituciones que se esforzaron para que el sistema de salud de Derqui sea un sistema. Para mí es simbólico que la gestión anterior haya cerrado el hospital Meisner, el del héroe de Malvinas, y hoy lo estamos abriendo. Los pueblos se construyen ampliando derechos”.

“Nos propusimos transformar el sistema de salud y a ese abandono le pusimos el pecho y empezamos por los últimos para llegar a todos con las salas de atención primaria de nuestros barrios, acá en Derqui, en Villa Luján y Toro. En los próximos días terminaremos la de Monterrey, porque al faro principal de la salud de Derqui que es el hospital, lo tenemos que acompañar”, agregó.

La Unidad de Diagnóstico cuenta con una sala de internación que no tenía hasta ahora, con capacidad para diez pacientes, lo que permitirá descomprimir las salas de otros hospitales, como el Presidente Derqui o el Sanguinetti. Además, tiene seis consultorios, uno de ellos odontológico. También atiende las especialidades de pediatría y ginecoobstetricia.

Cabe destacar que la Unidad posee servicio de guardia 24 horas con médicos clínicos y generalistas. Además, funciona allí una farmacia del programa Remediar, para la entrega de medicamentos a los pacientes crónicos de dicho programa. También cuenta con una base del SAME.

A partir de la inauguración del Meisner como Unidad de Diagnóstico Intermedio, se refuerza el sistema de salud, que en la localidad cuenta también con el Hospital Municipal Presidente Derqui, abierto el año pasado y en proceso de ampliación, con el que se trabajará de manera coordinada, así como con todo el sistema sanitario, poniendo la salud pública de pie.

En tanto, Achával anunció: “Miro hacia adelante sabiendo que estamos garantizando derechos de todos. No cerramos ni achicamos al Estado y hoy tengo la alegría de anunciarles que no vamos a cerrar la sala de El Triángulo sino que la vamos a reconvertir. Hay una demanda de hace muchos años en Presidente Derqui y estamos trabajando para que próximamente esa sala se transforme, con las mejoras edilicias correspondientes, en un nuevo ANSES en Derqui para seguir acercando el Estado a nuestro pueblo con una mirada integral. Devolver con lealtad la lealtad, devolver con cariño el cariño que nos expresa el pueblo de Presidente Derqui”.

En el acto de inauguración estuvieron presentes concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, referentes de instituciones y vecinos y vecinas.